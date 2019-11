Бургаският SPICE Music Festival обяви 11 имена от програмата си за 2020

© Организаторите на фестивала SPICE Music Снимка от първото издание на фестивала

След първото успешно издание на фестивала SPICE Music 2019 в Бургас, който в рамките на два дни събра на една сцена множество известни от 90-те години поп изпълнители, организаторите му вече се подготвят за 2020 г. и обявиха първите 11 имена от програмата догодина, която ще е с един ден повече и ще се проведе от 7 до 9 август.

Това са C+C Music Factory и Sonique , които трябваше да пристигнат за пилотното издание на фестивала, но не успяха и сега обещават да не пропускат, допълва организаторът Николай Тодоров.

© Организаторите на фестивала SPICE Music

Публиката ще може да слуша още мамбо звездата Lou Bega, Corona с участието на бразилската дива Олга де Суза, германските хип хопъри C-Block, испанките Las Ketchup. За първи път в България участие ще имат още Reel 2 Real ft. The Mad Stuntman, известен с хита I like to move it, Rozalla, която мнозина познават с песента Everybody’s Free, италианската денс формацията Black Box, LayZee или Mr.President, който ще ни върне в 1996 г. с Coco Jamboo и британското дуо Maxx, което се завърна отново на музикалната сцена през 2019 г..

Организаторите обещават фестивалната зона, която миналата година бе разположена в зона около Морска гара, да е още по-голяма.

Билети за SPICE Music Festival 2020 ще се предлагат на касите на EpayGo и в мрежата на EasyPay в цялата страна, а цената на билета за трите фестивални дни е 88 лв.