Излезе нова песен от покойния Джордж Майкъл

Нова песен, записана от Джордж Майкъл по време на последните му звукозаписни сесии преди смъртта му през 2016 г,. бе разпространена днес. В нея покойният британски поп идол пее за недъзите на обществото, разказва "Ройтерс".

Песента се казва This Is How (We Want You To Get High) и е първи негов оригинален запис, който публиката има възможност да чуе от 2012 г. насам. Тя ще бъде част от финала на филма Last Christmas ("Последната Коледа") с участието на Емилия Кларк и сценарий, отчасти написан от Ема Томпсън, който всъщност е вдъхновен от някои негови солови парчета, както и такива от дуета му Wham!.

Официалното съобщение към излизането на песента пояснява, че текстът й е писан изцяло от Джордж Майкъл и в него той засяга болестите на обществото с типичната за него "смесица от самоирония и горчив хумор".

На фона на приятна мелодия звучат фрази като "Баща ти беше пияч", "Винаги ще се опитвам да събера живота си" и "Ето как искаме да подминавате вашите жалки животи".

Видеото, което придружава песента, включва анимация с образа на Майкъл през годините.

Един от най-продаваните изпълнители на всички времена, той става известен през 80-те години като част от дуета Wham!. Роден под името Йоргос Кирякос Панайоту в семейство на емигранти от Кипър, става известен с хитове като Last Christmas, Careless Whisper и Faith.

Изпълнителят почина в дома си навръх Коледа през 2016 г. на възраст 53 години. Според официалното съобщение смъртта му е била естествена.

Филмът "Последната Коледа" (Last Christmas) с участието на звездата от "Игра на тронове" Емилия Кларк и Хенри Голдин разказва за жена, която работи като елф в коледен магазин. Самият филм е кръстен на известната песен на Wham! със същото име от 1986 г.

Саундтракът към романтичната комедия включва 12 негови солови парчета и три от периода му с Wham!.

Продуцентът на филмовата продукция Дейвид Ливингстоун разказва за срещата на Ема Томпсън с Джордж Майкъл, когато тя му описва идеята си за филма и как двамата обсъждат сценария. "Намерението никога не е било да е неговата история, а да е история, вдъхновена от песен", допълва той пред "Ройтерс".

"Последната Коледа" тръгва по кината в България на 15 ноември.