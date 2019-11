KISS включват България в последното си турне

© Sofia Music Enterprises KISS

Световноизвестната американска рок група KISS ще направи концерт в "Арена Армеец" в София на 18 юли, съобщиха организаторите от "София мюзик ентърпрайсис".

Идването на легендарните музиканти в България е част от последното им турне, озаглавено End of the Road, в което те се сбогуват с почитателите си след повече от четири десетилетия на сцената.

Организаторите обещават шоу с много ефекти, пиротехника, а Пол Стенли, Джийн Симънс, Ерик Сингър и Томи Тайър ще изстрелват ракети от китарите си, ще кръжат над феновете и ще превърнат всеки свой концерт в незабравимо изживяване за почитатели си.

Шоуто ще продължи повече от два часа, в които ще прозвучат хитовете им I Was Made For Lovin' You, Love Gun, Deuce и Rock And Roll Nite.

Турнето End of the Road започна в края на януари 2019 г. във Ванкувър и премина през големите арени в Северна Америка, Европа и редица фестивали.

Обиколката им предвижда общо 75 концерта през 2020 г.

Билетите за концерта в София ще са на цена от 65 до 140 лв. и влизат в продажба на 14 ноември от 11 ч. в мрежата на "Ивентим".