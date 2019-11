Лизо, Били Айлиш и рапърът Lil Nas X водят в номинациите за "Грами"

© Andrew Kelly, Reuters Лизо

Тази година на номинациите за наградите "Грами" доминират млади поп изпълнители и вече утвърдени рок музиканти. В челната тройка са певицата Лизо с 8 номинации, а изпълнителката и автор на песни Били Айлиш и рапърът Lil Nas X са с по 6. Статуетките ще бъдат раздадени на 26 януари 2020 г. на церемония, чиито водещ за втори пореден път ще бъде Алиса Кийс, съобщи "Ню Йорк Таймс".

Лизо, Айлиш и Lil Nas X се борят и в четирите водещи категории - най-добър нов артист, песен, албум и запис на годината. До момента само един музикант е успявал да вземе четирите награди в една и съща година - Кристофър Крос през 1979 г.

Шотландският певец и автор на песни Луис Капалди също получи номинация за песен на годината за Someone You Loved. В борбата за най-добър албум се включват и Лана Дел Рей, Ариана Гранде, американската инди група "Бон Айвър, HER и Vampire Weekend.