"Замръзналото кралство 2" задмина боксофис прогнозите още след първия си уикенд

© Форум Филм България "Замръзналото кралство 2"

Замръзналото кралство 2" достигна приходи от 127 млн. долара след дебютния си уикенд в САЩ и 223 млн. в останалата част на света, с което разби прогнозите и задмина силния дебют, поставен от оригиналния филм през 2013 г., съобщват световните медии.

След първите си пет дни в кината през 2013 г. "Замръзналото кралство" печели 39 млн. долара, припомня "Ройтерс".

Продължението на хита на "Дисни" постави също така рекорд за премиера на анимационен филм през ноември. Прогнозите на компанията за откриващия уикенд бяха, че филмът ще достигне приходи от 120 млн. долара в САЩ и Канада, писа "Блумбърг".

"Замръзналото кралство" се превърна във феномен през 2013 г.. Той застана начело на класацията за най-доходоносна анимация в историята. Той достигна приходи от 1,27 млрд. долара в глобалния боксофис и до ден-днешен кара хиляди деца, а и техните родители, по света да си припяват превърналата се в хит песен Let It Go. Тя донесе и една от двете награди "Оскар" на анимацията, която през 2014 г. се нареди на десето място сред най-доходоносните филми въобще.

"Замръзналото кралство 2" е по кината в България от 22 ноември.