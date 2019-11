Smallman представя нова песен и три концерта в България и Румъния

Снимка: smallman

Българската група smallman представи новия си сингъл "Камък", който ще е част от предстоящия албум на групата, планиран за втората половина на 2020 г.

Песента е напълно независим продукт в концепцията DIY - Do It Yourself на английски, което на български означава буквално "Направи си сам", съобщиха от групата. Звукозаписът и заснемането на видеото са планирани, финансирани и реализирани от членовете на групата и най-близки техни сподвижници.

В "Камък" звучи музиката на разширения състав на smallman, в който освен основните членове Цветан Хаджийски (вокали, гайда, кавал), Иван Тодоров (китари), Стефан Пенев (бас) и Андон Тръпков (барабани) се включват и международно признатият електронен артист и продуцент Иван Шопов (програминг), както и мултиталантливият Петър Делчев (струнни), познат от формациите "Исихия" и "Кайно Йесно Слонце".

"Камък" е по текстове на поета Борис Христов. Режисурата и монтажът на видеото са дело на smallman и визуалните артисти София Зашева и Антония Гласкова.

Групата прави и малко турне в София, Пловдив и Букурещ, Румъния.