"Нетфликс" триумфира в номинациите за "Златен глобус"

Продукции на "Нетфликс" получиха рекорден брой номинации за наградите "Златен глобус" и доминират в няколко категории, след като през 2016 г. платформата имаше само една номинация във филмовите категории.

Драмата "Брачна история" (Marriage Story), посветена на развода, и гангстерският филм "Ирландецът" (The Irishman), и двете на "Нетфликс", събраха най-много номинации. Двете продукции имат съответно 6 и 5 номинации за 77-ите награди. В категориите за най-добър актьор, най-добра поддържаща роля и сценарий филми на "Нетфликс" имат по две или три номинации.

За наградата "Най-добър драматичен филм" например се състезават "Брачна история", "Ирландецът", военният "1917 г.", "Жокера" с Хоакин Финикс и още една продукция на "Нетфликс" - "Двама папи" (The Two Popes) с участието на Джонатан Прайс и Антъни Хопкинс.

Крисчън Бейл за "Форд" срещу "Ферари", Антонио Бандерас за "Болка и слава" (Pain and Glory), Адам Драйвър за "Брачна история", Хоакин Финикс за "Жокера" и Джонатан Прайс за "Двама папи" са номинираните за най-добър актьор.

За главната женска роля се състезават Ана де Армас от "Вади ножовете" (Knives Out, посветен на разследване за смъртта на човек, оглавявал ексцентрично семейство), Аукуафина за "Сбогуването" (The Farewell), Кейт Бланшет (Where’d You Go, Bernadette), Бийни Фелдстийн (Booksmart) и Ема Томпсън (Late Night).

В категория "Най-добра комедия или мюзикъл" са "Долемайт е моето име" (Dolemite Is My Name, за комик, в който се превъплъщава Еди Мърфи), "Джоджо Заека" (Jojo Rabbit, история за малко момче в нацистка Германия), "Вади ножовете" (Knives Out, ), "Имало едно време в Холивуд" (Once Upon a Time in... Hollywood, последният филм на Тарантино) и биографичният филм за Елтън Джон, "Рокетмен".

За най-добър сценарий се състезават "Брачна история", "Паразит", "Двама папи", "Имало едно време в Холивуд" и "Ирландецът". За най-добър режисьор номинираните са кореецът Бонг Джун-Хо за "Паразит", Сам Мендес за "1917 г.", Тод Филипс за "Жокера", Мартин Скорсезе за "Ирландецът" и Куентин Тарантино за "Имало едно време в Холивуд".

В номинациите влиза и "Епъл" с драматичния сериал The Morning Show с Дженифър Анистън. Освен в категорията "Драматичен сериал" тази продукция, която беляза началото на стрийминг услугата на "Епъл", има още две номинации - за главна женска роля. Дженифър Анистън и Рийз Уидърспуун, които участват в сериала, ще се конкурират с Оливия Колман ("Короната"), Джоди Комър ("Да убиеш Ева") и Никол Кидман ("Големи малки лъжи").

Сред анимационните филми "Замръзналото кралство 2", "Търсенето на Линк", "Как да си дресираш дракон: Тайнственият свят", "Играта на играчките: Пътешествието" и "Цар Лъв" са номинирани в категорията за най-добра анимация. С почетна наградата "Сесил Б. Демил" ще бъде удостоен актьорът Том Ханкс.