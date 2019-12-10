За Коледа пекари създадоха цяло малко село от джинджифилов хляб

Екип от над 30 артисти и пекари създадоха цяло малко коледно селце от джинджифилов хляб. То включва стотици малки къщички, 2 шоколадови влака и дори замъци и вятърни мелници. Селцето е изложено в търговски център в полския град Гливице и може да бъде видяно до 6 януари.