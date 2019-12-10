За Коледа пекари създадоха цяло малко село от джинджифилов хляб

Екип от над 30 артисти и пекари създадоха цяло малко коледно селце от джинджифилов хляб. То включва стотици малки къщички, 2 шоколадови влака и дори замъци и вятърни мелници. Селцето е изложено в търговски център в полския град Гливице и може да бъде видяно до 6 януари.
EU defenderРейтинг: 1569 Неутрално
Работя много с поляци. Тези хора са изключително трудолюбиви и честни. Браво на полските пекари.The best way to predict the future is to invent it.
Костадин ИвановРейтинг: 3364 Весело
"Селцето е изложено в търговски център в полския град Гливице и може да бъде видяно до 6 януари."Еретик
=========
Значи, на Ивановден голямо ядене ще падне.
selqninРейтинг: 1899 Неутрално
Прекрасно е!