За Коледа пекари създадоха цяло малко село от джинджифилов хляб

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За Коледа пекари създадоха цяло малко село от джинджифилов хляб

За Коледа пекари създадоха цяло малко село от джинджифилов хляб

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Екип от над 30 артисти и пекари създадоха цяло малко коледно селце от джинджифилов хляб. То включва стотици малки къщички, 2 шоколадови влака и дори замъци и вятърни мелници. Селцето е изложено в търговски център в полския град Гливице и може да бъде видяно до 6 януари.

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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 1569 Неутрално

    Работя много с поляци. Тези хора са изключително трудолюбиви и честни. Браво на полските пекари.

    The best way to predict the future is to invent it.
  2. 2 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3364 Весело

    "Селцето е изложено в търговски център в полския град Гливице и може да бъде видяно до 6 януари."
    =========
    Значи, на Ивановден голямо ядене ще падне.

    Еретик
  3. 3 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1899 Неутрално

    Прекрасно е!





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