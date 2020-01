Марго Роби е номинирана два пъти в една и съща категория за наградите БАФТА

© Mario Anzuoni, Reuters Марго Роби

Жокера" води в номинациите за 73-ите британски награди БАФТА - най-големите филмови отличия извън САЩ, които бяха обявени днес сутринта в Лондон от актьорите Ела Балинска и Ейса Бътърфийлд. Очаква се заглавията да бъдат сред водещите претенденти за "Оскар".

Мрачната история на един от най-големите злодеи в света на супергероите "Жокера" на Тод Филипс, която донесе на Хоакин Финикс "Златен глобус" за най-добър актьор, води с 11 номинации, сред които за най-добър филм, режисура, главна мъжка роля и операторско майсторство. Следват "Ирландецът" на Мартин Скорсезе, който събира на големия екран Робърт де Ниро, Ал Пачино и Джо Пеши, и "Имало едно време... в Холивуд" на Куентин Тарантино с по 10 номинации. Военната драма на Сам Мендес "1917", която беше отличена с двете водещи награди "Златен глобус" - за най-добър драматичен филм и за режисура, е с 9 номинации.

Една от големите изненади е Марго Роби, която е номинирана два пъти в една и съща категория - за поддържаща женска роля - за участието си в биографичната драма "Бомба със закъснител", посветена на един от най-големите медийни скандали, довел до изобличаването и оттеглянето от длъжност на създателя на Fox News Роджър Ейлс през 2016 г., както и за "Имало едно време... в Холувид". Скарлет Йохансон също има две номинации, но за водеща и поддържаща роля, съответно за "Брачна история" и "Джоджо Заека".

© Reuters Тод Филипс и Хоакин Финикс на премиерата на "Жокера"

Освен "Жокера" за най-добър филм ще се борят "Ирландецът", "1917", "Имало едно време... в Холивуд" и "Паразит" на южнокорееца Бонг Джун-Хо, който грабна "Златен глобус" за най-добър чуждоезичен филм. Същите 5 филма ще си оспорват и наградата за режисура.

В надпреварата за водеща мъжка роля се включват Хоакин Финикс, Леонардо ди Каприо ("Имало едно време в Холивуд"), Адам Драйвър ("Брачна история"), Джонатан Прайс ("Двамата папи") и Тарън Еджъртън за "Рокетмен", където той влиза в образа на Елтън Джон.

При жените във водещи роли съревнованието е между Скарлет Йохансон ("Брачна история"), Шарлиз Терон ("Бомба със закъснител"), Рене Зелуегър ("Джуди"), Сърша Ронан ("Малки жени") и Джеси Бъкли (Wild Rose).

За поддържаща роля при мъжете се борят Том Ханкс ("Хубав ден в квартала"), Антъни Хопкинс ("Двамата папи"), Ал Пачино ("Ирландецът"), Джо Пеши ("Ирландецът") и Брад Пит ("Имало едно време... в Холивуд"). А при жените освен Марго Роби и Скарлет Йохансон са номинирани и Флорънс Пю ("Малки жени"), както и Лора Дърн, която вече взе "Златен глобус" за участието си в "Брачна история".

Номинирани в категорията за най-добър британски филм са "Рокетмен", "1917", "Двамата папи", Sorry We Missed You и For Sama.

Пълният списък с номинациите е на сайта на наградите БАФТА.