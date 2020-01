Продължението на "Доктор Стрейндж" остана без режисьор

© Associated Press Скот Дериксън

Скот Дериксън, който трябваше да режисира продължението на "Доктор Стрейндж", се отказа от проекта заради "творчески различия" с "Марвел". Негово дело беше първият филм за супергероя от комиксите на "Марвел" с Бенедикт Къмбърбач в главната роля, предаде Би Би Си.

Има вероятност разногласията между Дериксън и президента на "Марвел студиос" Кевин Файги да са били за това доколко страшен трябва да бъде новият филм. Режисьорът, чието име стои зад филми като "Дяволът в Емили Роуз" и "Хелрейзър: Адът", беше обявил "Доктор Стрейндж в мултивселената на лудостта" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) за "първия страшен филм от киновселената на Марвел".

На свой ред, Кевин Файги през юли 2019 г. на фестивала "Комик кон" в Сан Диего заяви, че филмът ще е подходящ за тийнейджъри. По-късно през годината той изтъкна, че това няма да бъде филм на ужасите, защото ако продължението е "страшно", това би било като продълженията на Стивън Спилбърг на филми като "Индиана Джоунс". Засега заглавията от киновселената на "Марвел" попадат в категорията, според която те не са подходящи единствено за зрителите на възраст от и по-малко от 13 години.

В публикация в "Туитър" Дериксън благодари на "Марвел" за съвместната им работа и написа, че ще бъде част от проекта, но единствено като изпълнителен продуцент.

Първият филм за Доктор Стрейндж, в който участваха и Тилда Суинтън и Рейчъл Макадамс, спечели 678 млн. долара в световния боксофис.

В същото време "Индипендънт" пише, че редица почитатели на "Марвел" реагират остро в социалните мрежи на новината, че Дериксън няма да режисира продължението, заради обещанието му за "страшния филм", който в крайна сметка новият "Доктор Стрейндж" изглежда няма да бъде.