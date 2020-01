Медитацията и забързаното ежедневие на работещите хора

По време на натоварен работен ден е трудно да намерим време, през което да се изключим и да си починем. В големите корпорации почивките за медитация стават все по-популярен начин служителите да се справят със стреса и да подобрят продуктивността си, тъй като дори за минути, тя е изключително ефективна. Вече разполагаме с научни изследвания, които потвърждават колко полезно е да отделяме по няколко минути, за да изключим шума около себе си и да се съсредоточим върху присъстието си в настоящия момент и да освободим стреса.

Неслучайно над 80% от топ мениджърите на най-големите компании медитират, за да се справят с напрежението и за да поддържат ума си във форма. Но истината е, че всички се нуждаем от универсално приложим метод за постигане на равновесие и баланс. Нещо, което сме позагубили, опитвайки се да балансираме между работните срещи, дългите часове в офиса, безкрайните телефонни разговори, семейството и приятелите. Твърде концентрирани в развитието на кариерата си, все по-рядко обръщаме внимание на най-важните неща, които ни движат напред – нашият ум и нашите мисли.

Медитативните техники и упражнения за дишане ни научават да се фокусираме върху задачите и целите си и да бъдем ‘тук и сега’, вместо да се разсейваме или да блокираме, когато се претоварим с информация. Също така, медитацията увеличава способността ни да запомняме и да взимаме важни решения.

Няколко минутки медитация всеки ден могат да намалят нивата на стрес от всякакъв вид. Около 15-20 минути, прекарани в медитация сутрин и вечер значително подобряват цялостното ни състояние и баланс.

Нека разгледаме няколко основни ползи от медитацията, които никой не може да отрече:

- Подобрява умението за концентрация и внимание

- Подобрява психичното здраве

- Влияе благоприятно на социалните ни контакти

- Ставаме по-състрадателни и съпричастни

- Намалява склонността към агресия

- Увеличава устойчивостта на стрес

Медитацията подпомага по-лесното възвръщане на съзнанието в покой след преживяни стрес и стресиращи ситуации. Според научни изследвания в областта на неврологията, практиките на осъзната медитация потискат активността на амигдалата (амигдалата е част от лимбичната ни система, която е отговорна за контролиране на емоциите в отговор на неприятни гледки, усещания, миризми). Амигдалата най-често се свързва с емоции като страх и тревожност, както и с чувството на удоволствие в отрицателен смисъл, т.е. на агресия. Това означава, че чрез медитативни практики ние можем да контролираме реакциите си спрямо външни фактори, които ни провокират.

Най-добрият начин да получим инструкции от първо лице как да медитираме и да изберем ефективна за нас техника е като посетим лекция или курс от експерт в областта на медитацията, който е посветил живота си на нея и духовните знания и практики за вътрешния свят на човека.

Световноизвестният Шри Шри Рави Шанкар пристига в България, за да ни научи как да медитираме, така че да подобрим трайно качеството си на живот по време на единствен по рода си Мастърклас - "Разкриване на безкрайността", подходящ и за начинаещи. Събитието ще се проведе в рамките на два дни на 28 и 29 Януари от 19:00ч. в зала 1 на НДК.

През последните 38 години Шри Шри Рави Шанкар пътува и преподава семинари по цял свят. Основаните от него международни организации (сред които най-известни са "Изкуството да живееш" / The Art of Living и "Международната асоциация за човешки ценности" / The International Association for Human Values) са докоснали и променили живота на над 370 милиона души в 156 страни, както в сферата на йога, така и чрез хуманитарни и социални проекти.

"Разкриване на безкрайността", или както се нарича на Санскрит - "Вигян Бхайрав", е древен ведически ръкопис, който разкрива 112 техники за медитация. Шри Шри Рави Шанкар ще ни отведе на пътешествие в света на абсолютната хармония и безкрайност, ще ни преподава на разбираем и достъпен език, така че да открием най-ефективната и достъпна за нас техника, която да ни служи ежедневно за по-добро качество на живот. Семинарът ще бъде проведен в много приятна и ведра обстановка, но също така ще бъде изключително трансформиращо преживяване.