"Слипнот" идват в България за първи път

© Associated Press Американската метъл група "Слипнот"

Носителите на "Грами" "Слипнот" ще гостуват на тазгодишния фестивал Hills of Rock, който ще се проведе през юли в Пловдив, съобщиха организаторите. Американската метъл група идва за първи път в България, а концертът е част от европейското им турне.

Четвъртото издание на рок фестивала ще бъде в три дни - 24, 25 и 26 юли, като групата ще се изяви на третия ден. Сцената ще бъде на Гребната база в града.

"Слипнот" е сред най-популярните хеви метъл групи в света, която се формира през 1995 г. в американския щат Айова. Музикантите са известни с появата си на сцената със зловещи маски и костюми. Те твърдят, че са се вдъхновили за този си имидж от KISS. Членовете на бандата нямат имена и са известни само с номера.

© Hills of Rock

През август 2019 година излезе шестият им студиен албум, който носи името "We Are Not Your Kind". Той оглавява класациите на американския Billboard 200 и заема челни позиции и в други държави по света.

Билетите вече са в продажба онлайн тук.