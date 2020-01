Били Айлиш е големият победител на наградите "Грами"

© Reuters

Поп певицата Били Айлиш е големият победител на тазгодишните музикални награди "Грами", измествайки Тейлър Суифт като най-младия изпълнител, който печели престижното музикално отличие.

18-годишната тийн звезда спечели пет отличия, сред които за най-добър нов изпълнител, за най-добър албум с дебютния си "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" и за и най-добра песен - "Bad Guy". Сингълът спечели и наградата за запис на годината, което осигури на Айлиш спечелването на "голямата четворка" на наградите "Грами".

Тя е първият човек с това постижение след Кристофър Крос (Крис Крос) през 1981 г., отбелязва Би Би Си.

Церемонията бе помрачена от новината за смъртта на баскетболната звезда Кобе Брайънт, който загина в катастрофа с хеликоптер в Лос Анджелис. Церемонията започна с минута мълчание, а певецът Лизо, който я откри заедно с Алиша Кийс, обяви, че "тази вечер е за Кобе" и изпя част от песента си "Cuz I love you".

