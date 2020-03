Премиерата на новия филм за Бонд се отложи със седем месеца заради коронавируса

© Carlo Allegri, REUTERS

Премиерата на новия филм за тайния агент Джеймс Бонд бе отложена със седем месеца заради разпространението на китайския коронавирус. No Time to Die трябваше да тръгне по кината през април. Но от "Юнивърсъл пикчърс" съобщиха следното: "След внимателно обмисляне и цялостна оценка на глобалния кинопазар разпространението на No Time to Die ще бъде отложено за ноември 2020 г."

Изявлението не споменава болестта, но идва, след като миналата седмица медии съобщиха, че е отложена премиерата на филма в Китай, който е най-големият международен пазар за Холивуд. Кината в азиатската държава също са затворени, същото важи за Япония, Южна Корея и части от Италия.

Франчайзът "Бонд" е един от най-печелившите в киното. "Спектър" от 2015 г. спечели 880 млн. долара в кината по света, а "Координати: Скайфол" през 2012 г. - над 1 млрд. No Time to Die струваше 200 млн. долара и трябваше да бъде по кината от 2 април след световна премиера в Лондон на 31 март. Сега британската премиера ще бъде на 12 ноември, а американската - на 25 същия месец.

No Time to Die ще бъде 25-ият филм от сериите на агент 007. Даниъл Крейг ще играе Бонд за пети и последен път, макар че след създаването на "Спектър" през 2015 г. да твърдеше, че по-скоро би си отрязал ръката, отколкото да играе Бонд още веднъж. Режисьор за пръв път ще бъде Кари Фукунага, който е и съсценарист.

Първоначалните планове бяха No Time to Die да е по кината през ноември 2019 г., но премиерата бе отложена за 2020 г., след като Дани Бойл се оттегли от режисьорската позиция и бе заменен от създателя на "Истински детектив".

Рами Малек ще се превъплъти в злодея, Ралф Файнс и Бен Уишоу отново ще са в ролите съответно на Ем и Кю, а Наоми Харис се завръща като Мънипени. Актрисата Леа Сейду пък ще представи образа на героинята си от "Спектър" от 2015 г. Маделин Суан. Едноименната песен към филма е дело на рекордно младата Били Айлиш.