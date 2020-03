Хора с източноевропейски акцент откраднали оръжията на Джеймс Бонд

© Peter Nicholls, REUTERS

Хора с източноевропейски акцент са откраднали пет оръжия, използвани във филмите за Джеймс Бонд, от къща в Северен Лондон, съобщи британската полиция. Те са на стойност над 100 хил. лири.

Сред тях са три пистолета от "Не умирай днес" и други две оръжия от "Изглед към долината на смъртта" и "Живей, а другите да умрат". Престъпниците са били стреснати от съседи и са избягали в сребристо превозно средство, уточни полицията.

Франчайзът "Бонд" е един от най-печелившите в киното. "Спектър" от 2015 г. спечели 880 млн. долара в кината по света, а "Координати: Скайфол" през 2012 г. - над 1 млрд. No Time to Die струваше 200 млн. долара и трябваше да бъде по кината от 2 април след световна премиера в Лондон на 31 март. Сега британската премиера ще бъде на 12 ноември, а американската - на 25-и същия месец.

Премиерата на новия филм за тайния агент Джеймс Бонд бе отложена със седем месеца заради разпространението на китайския коронавирус. No Time to Die трябваше да тръгне по кината през април. Но от "Юнивърсъл пикчърс" съобщиха следното: "След внимателно обмисляне и цялостна оценка на глобалния кинопазар разпространението на No Time to Die ще бъде отложено за ноември 2020 г."