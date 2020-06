"Песните разчитат на мен да ги изпея": Боб Дилън издаде албум след 8-годишна пауза

© Reuters

Запалете свещ за покойния Ленърд Коен - най-добрият албум, създаден от 79-годишен мъж, вече не е неговият" You Want It Darker*. Най-добрият албум от човек на тази възраст е Rough and Rowdy Ways на Боб Дилън, смята сп. "Ролинг стоун" и засега повечето критици споделят това мнение.

Rough and Rowdy Ways излезе тази седмица и е първият албум на Дилън след осемгодишна пауза. "Той не се задържа на едно място; по дяволите, само глобалната пандемия успя да спре неговото "Безкрайно турне". Но и отказва да лежи на стари лаври. Светът иска да го превърне в институция, да го закарфичи на едно място, да го прибере в пантеона на нобелистите, да балсамира минаното му - но този скитник винаги успява да избяга.", пише още "Ролинг стоун".

Rough and Rowdy Ways е двоен албум, чиято втора част е изцяло заета от епичната седемнадесетминута песен Murder Most Foul, посветена на убийството на Джон Кенеди и с множество препратки към съвременната американска култура - някои критици я сравняват с последния албум на Лана дел Рей и с Higgs Boson Blues на Ник Кейв. В албума участват още Блейк Милс и Фиона Епъл.

"Текстовете са истинското, осезаемото нещо, те не са метафори. Песните сякаш сами се знаят и знаят, че мога да ги изпея, да се справя с вокалите и с ритъма. Пишат се сами и разчитат на мен да ги изпея", каза Дилън в първото си обширно интервю от 2017 г. насам, за в. "Ню Йорк таймс". Той получи Нобелова награда за литература през 2016 г. В същото интервю той посочва Eagles и The Rolling Stones като любимите си групи и споделя, че би искал песните Angie, Ventilator Blues и Wild Horses да бяха негово дело.

*You Want It Darker бе последният албум на Ленард Коен, излязъл три седмици преди смъртта му през 2016 г. Той бе приет с възхита от критиката и публиката, а в едно от последните си интервюта самият Коен каза, че приключвайки албума си, е готов да си отиде.