Венеция ще проведе първия кинофестивал сред COVID-19 пандемията

Организаторите на кинофестивала във Венеция обявиха филмите за тазгодишното издание, уникално с това, че ще е първото подобно събитие в света, откакто пандемията от коронавируса удари тежко артистичните среди.

На пресконференция те съобщиха, че са намерили начин да спасят духа на фестивала и че не се гордеят, че са първи, защото са искали всички техни колеги да могат да подновят работа.

Тази година ще има по-малко звезди и партита (което би трябвало да е кошмар за папараците), но пък ще има достатъчно филми на реални екрани пред реална публика.

Ще се мери температурата на зрителите, половината столове ще останат празни и дори акредитирани критици ще трябва предварително да си запазят места в залата. Намален, "но не много", ще е и броят на филмите от 50 държави, каза директорът на фестивала Алберто Барбера.

За голямата награда "Златен лъв" в периода 2-12 септември за 77-и път ще се състезават 18 произведения (при 21 миналата година). Само две от тях са от САЩ - Nomadland на Хлоуи Жао с Франсис Макдорманд и The World To Come с Кейси Афлек. Участват още израелецът Амос Гитай и руснакът Андрей Кончаловски, както и 4 италиански филма, сред които и Notturno на Джанфранко Роси, разказващ за конфликта в Сирия.

Извън конкурса ще бъдат прожектирани The Duke на Роджър Мичъл (познат от Notting Hill) с Хелън Мирън и Greta - документален портрет на Грета Тунберг.