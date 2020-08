За пръв път клип в YouTube е гледан над 100 млн. пъти да 24 часа.

Клипът към порвия от избухването на пандемията сингъл на к-поп групата BTS стана първият в историята видео клип в YouTube, гледан над 100 милиона пъти за първите 24 часа.

Песента, която е и първата на английски език на най-популярната южнокорейска група, е номер едно по сваляне от iTunes в 104 държави. Много вероятно в петък ще оглави и британските класации за сингъл парчета.

Тя бе разпространена в петък и 24 по-късно е гледана в мрежата за видео 101.4 милиона пъти. В момента броят на гледанията наближава 185 милиона.

Предишният рекорк принадлежи също на к-поп група и бе поставен едва преди 2 месеца. За първите 24 часа през юни парчето How You Like That на групата от момичета Blackpink събра 86.3 милиона гледания.

Dynamite на BTS е първият им сингъл, изпълнен изцяло на английски. Той бе представен като опит да приповдигнат духа на почитателите си и на всички хора след трудните месеци на борбата с коронавирса. Парчето е написано от Дейв Стюарт и Джесика Агомбар, работили съвместно за хит на Jonas Brothers.

Битката с Blackpink продължава, като в петък момичетата пускат сингъла Ice Cream заедно със Селена Гомес.