Легендата AC/DC продължава: групата пусна първото парче от нов албум

След няколко изключително тежки години, които поставиха под въпрос съществуването й, легендарната рок група AC/DC отново се събра и до месец ще пусне на пазара 17-ия албум в студийната си кариера.

Днес музикантите представиха в социалните мрежи първото парче от него - "Shot in the Dark". То е с характерното за бандата звучене от последните четири десетилетия - тежки китарни рифове, неподражаеми вокали и много енергия. "Веднага щом го чуете, ще знаете, че това е AC/DC. Винаги сме се стремяли към това", коментира пред списание "Ролинг стоун" китаристът Ангъс Йънг.

Албумът се очаква да излезе на 13 ноември и ще носи името "POWER UP". Слухове, че бандата работи по нов проект има от 2018 г. Това ще са първите им записи от 2014 г. насам, когато излезе Rock or Bust.







Голямото завръщане

В последните три години AC/DC нямаха съвместни участия заради здравословни и междуличностни проблеми.

Сега отново са заедно, водени от съоснователя и лидер на групата - китариста Ангъс Йънг. Брайън Джонсън пее след четигодишна пауза, причинена от тежки проблеми със слуха, заради които не участва в последното турне. Басистът Клиф Уилямс се завръща, макар през 2017 г. да обяви окончателното си оттегляне от сцената. Барабанистът Фил Ръд също прекъсна за около година работата си с групата, след като през 2015 г. беше осъден и изтърпя домашен арест за поръчителство за убийство и притежание на наркотици. На мястото на другия съосновател на групата - Малкълм Йънг, с ритъм китарата във втори албум е племенникът му Стиви Йънг.

Този запис ще е почит към брат ми Малкълм, както албумът Back in Black изрази почитта ни към Бон Скот Ангъс Йънг, китарист

Новият албум е посветен на паметта на китариста Малкълм Йънг, който след десетилетия на сцената се оттегли през 2014 г., тъй като страдаше от деменция, а три години по-късно почина след тежка битка с болестта Дванайсетте песни в новия албум съдържат записи на Йънг или партии, по които той е работил с брат си. Затова Малкълм ще бъде вписан като съавтор на всяка от тях, съобщи групата. "Този запис ще е почит към брат ми Малкълм, както албумът Back in Black изрази почитта ни към Бон Скот", казва Ангъс Йънг в интервю за списание "Ролинг стоун". Бон Скот - първият вокалист на групата, почина през 1980 г. в следствие на алкохолно отравяне и беше заместен от Брайън Джонсън.

Слухът на Джонсън е спасен

Като част от кампанията за популяризирането на новия албум плакатът с музикантите беше прожектиран върху някои от най-големите забележителности на Лондон като катедралата "Св. Павел", Мраморната арка и галерията "Тейт". На него Ангъс Йънг е в неизменната си ученическа униформа с къси панталони, а вокалистът Брайън Джонсън - с обичайния каскет.

Експериментално лечение е спасило слуха на Брайън Джонсън, съобщи днес специализираният сайт "Контакмюзик". Процедурите продължили три години, по веднъж месечно, а сега Джонсън заявява, че се чувства напълно готов да пее отново. Той не посочва през каква терапия е преминал, но обясни, че тя използва "костната структура на черепа като приемник", уточнява БТА.

Преди четири години, когато съобщи за проблемите със слуха си, Брайън Джонсън се оплака, че е изпитвал трудности да чува китарите на сцената. Заболяването му стана повод напрежение в групата. Приятел на Джонсън съобщи пред медиите, че певецът се чувства отритнат и зарязан от колегите си след 36 години съвместна работа. Причината - след първото отлагане на част от концертите, Ангъс Йънг решил групата да довърши турнето си за представянето на албума Rock Or Bust в Европа и САЩ с гост вокалист - Аксел Роуз от "Гънс енд роузис" (Guns'n'Roses).

Промяната не беше посрещната радушно от почитателите на AC/DC, за които дрезгавият глас и характерен маниер на пеене на Брайън Джонсън са запазена марка на групата в последните четири десетилетия. Хиляди фенове в Европа поискаха да им върнат парите за билетите с аргумента, че не са платили да гледат Аксел Роуз.

АC/DC е една от най-дълголетните групи в историята на съвременната музика. Основана е в Сидни през 1973 г. от братята Ангъс и Малкълм Йънг. Името й идва от надписа AC/DC, който видели на шевната машина на сестра си - знак, че уредът може да работи с прав и променлив ток. Първия си албум - High Voltage, издават през 1976 г., но добиват международна слава с четвъртия си студиен запис - Let There Be Rock от 1977 г. Албумът, който ги прави световни суперзвезди е Back in Black (1980). През 2003 г. бандата влиза в "Залата на славата на рок музиката".