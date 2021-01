Новият филм за Бонд е отложен отново, други заглавия са преместени за 2022

© Eon Productions

Филмът No Time to Die от поредицата за Джеймс Бонд е отложен за пореден път - с половин година до 8 октомври - а няколко други заглавия за големия екран са преместени за началото на 2022 г.

Причината е, че пандемията продължава с мащаби, които на места са по-лоши в сравнение с миналата пролет и ограничения, които може и да не отпаднат до насрочената за април премиера. Новината е поредното разочарование за Холивуд и собствениците на киносалони, разчитащи на хитови заглавия да намалят загубите им.

В началото на годината Warner Bros обяви отлагане на The Many Saints Of Newark, разказващ за историята на семейство Сопрано преди едноименния сериал Sopranos.

Вчера Sony премести от април за юни Peter Rabbit 2: The Runaway, новото заглавие за ловците на духове Ghostbusters: Afterlife - от юни за ноември, а "Пепеляшка" с Камила Кабейо е с нова дата на премиерата през юли.

Uncharted - видеоадаптация на сюжет от популярна електронна игра с участието на Том Холанд, Марк Уолбърг и Антонио Бандерас е преместен направо за февруари 2022 г.

Morbius - поредната история за супергерой (вампир) на "Марвел" с Джаред Лето няма да е на екран на 8 октомври, а ще излезе евентуално през януари догодина.