Френският дует Daft Punk се разпадна

Електронният дует Daft Punk обяви, че прекратява творческата си дейност.

Новината е в осемминутно послание до почитателите под името Epilogue и слага край на 28-годишна (1993 - 2021 г.) история, създала някои от най-влиятелните изпълнения в жанра.

Групата от Париж създава хитове с корени във френския ъндърграунд. Името си взима от язвителна оценка на критик през същата година, когато рок песни на дуета, известен в началото като Darlin', са оценени като daft punky thrash ("глупав пънкарски шум" или "глупав безсмислен шум"). Изоставят рока заради денс музиката и получават световна слава.

Представител на групата потвърди, че съществуването на Daft Punk е прекратено, без да дава подробности.

Том Бангалтер и Ги-Мануел де Омем-Кристо създадоха четири албума в хода на кариерата си - Homework, Discovery, Human After All и Random Access Memories. За последния, издаден през 2013 г. получиха три награди Grammy, за сингъла Get Lucky с Фарел Уилямс - още две.

Отличителният им звук, смесица от хаус, диско и синтпоп, върви ръка за ръка с костюми с шлемове на роботи.

Известни бяха с това, че не обичаха твърде голямата публичност. Пред "Ролинг стоун" веднъж казаха: "Не сме изпълнители, не сме модели - няма да е приятно човечеството да види чертите ни, но роботите са вълнуващи за хората."