"Борат" е с два "златни глобуса", но не и за Мария Бакалова

© Reuters

Продължението на филма "Борат" бе обявено за най-добрата комедия, а Саша Барон Коен - за най-добрият актьор, но Розамунд Пайк бе избрана пред Мария Бакалова за най-добра актриса в същата категория.

Това е една от новините от нощта на наградите на Асоциацията на чуждестранните журналисти в Холивуд. "Златните гробуси" бяха връчени за 78-и път в необичайна церемония тази нощ. С тях се открива сезонът на наградите в киното, което прежиява един от най-критичните си моменти заради пандемията и невъзможността филмите да се прожектират и снимат.

За най-добра драма асоциацията обяви "Номадленд", а Хлоуи Жао получи статуетката за същия филм, но като най-добър режисьор.

Починалият миналата година Чадуик Боузман стана най-добрият актьор за ролята си в Ma Rainey's Black Bottom. Андра Дей взе наградата при актриите за ролята си в The United States vs Billie Holiday.

При поддържащите роли Даниел Калууя бе отличен за играта си в Judas and the Black Messiah, а Джоди Фостър - в The Mauritanian.

© Reuters Джейн Фонда получи почетната награда на името на Сесил ДеМил за цялостен принос към кино изкуството.

Дори номинацията за "Златен глобус" се смята в гилдията на кино творците за особено отличие, включително защото се смята, че асоциацията на чуждестранните журналисти често е по-разкрепостена от Академията, връчваща оскарите.

Мария Бакалова е първата българска актриса, номинирана за наградата и то във водеща категория, наречена "мюзикъл или комедия" за големия екран. Статуетки се връчват и за телевизионна продукция.

Преди дни Бакалова бе запитана в интервю за "Асошиейтед прес дали има някакво послание за своята родина. "Да, и то е за моята родина, за вашата страна и за всеки човек", отвърна тя. "Защото няма значение откъде идваш. Трябва да има значение кой си и на какво държиш, в какво вярваш. Тук сме за толкова кратко и светът продължава да се върти, така че наистина би трябвало да се обичаме, да се подкрепяме. Трябва да сме внимателни в действията си, в мислите си, в думите, които произнасяме... И би трябвало наистина да опитаме да сме по-добри хора и да се обичаме повече. Да имаме големи мечти и да поемаме рискове, нищо няма да изгубим. Може да паднем, разбира се... но ако подскочим, може и да полетим. Така че поемайте рискове!"

© Reuters Аня Тейлър-Джой след новината, че е най-добра актриса в телевизионен филм - за The Queen's Gambit.

В кино категориите Аарън Зоркин бе обявен за най-добър сценарист - на The Trial of the Chicago 7, а Minari - за най-добър чуждоезичен филм.

Отличия събраха и някои от телевизионните филми и сериали, за които се говореше през миналата година - The Queen's Gambit и особено The Crown, който дори имаше 4 актриси, номинирани в две категории за една и съща награда. The Crown събра 4 златни глобуса - за най-добра драма, най-добра актриса (Ема Корин), най-добър актьор (Джош О'Конър), най-добра актриса в поддържаща роля (Джилиън Андерсън).