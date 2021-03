С емоционален документален филм Тина Търнър се сбогува с публичния живот

Тина Търнър разказва за своето бурно минало и как е живяла с постравматично стресово разстройство в новя документален филм TINA. HBO го пуска на малкия екран в събота в САЩ, а премиета във Великобритания е в неделя по Sky Documentaries, NOW и Altitude Film.

Звездата на соул и рок музиката твърд, че е това е последното действие от обществения й живот, и с него тя се поклоня пред публиката си.

Изтъкан около откровено интервю с 81-годишната Тина Търнър, разкази от хора, които я познават и архивни материали, филмът проследява възхода на певицата, описваща себе си като "момиче от памуковите полета, до висините на световна музикална икона.

"Не беше добър живот", казва Търнър в началните сцени на филма, който е разделен на пет глави, започвайки с "Част 1 - Айк и Тина".

Търнър и бившият съпруг Айк Търнър, който почина от свръхдоза кокаин през 2007 г., се радваха на огромен успех в края на 60-те и началото на 70-те години. Те се развеждат през 1978 г. след бурен брак, за който тя казва, че дори е била бита.

С хита What's Love Got to Do with It певицата рестартира соловата си кариера през 80-те години.

"Първото нещо, което тя каза, когато седнахме да разговаряме, беше нещо от типа на" Не искам да правя това ", казва Дан Линдзи, единият от режисяорите на TINA. Той е бил потърсен от съпруга на Търнър Ервин Бах да заснеме документалния филм.

"И ние отвърнахме "Добре, какво означава това?" ... Тя просто искаше да каже ... че е приключила с пресата и подобни неща и в края на филма говори за това как се покланяш бавно. "

TINA разказва за бурните години с Айк чрез собствените думи на Търнър и записи от предишни интервюта. "За мен ... най-голямото откритие е фактът, че дори в тази глава от живота си тя страда от постравматично разстройство. И това беше толкова неочаквано за нас, че коренно промени подхода ни към целия филм", каза Ти Джей Мартин, другият режисьор.

Търнър, осемкратен носител на Грами, известна с песни като River Deep, Mountain High, Private Dancer и The Best, е родена в Тенеси, но се премества в Швейцария през 1995 г., за да се присъедини към родения в Германия продуцент Ервин Бах, който става неин съпру .

Тя се оттегли от изпълнения след радвалото се на огромен успех прощално турне, което приключи през 2009 г., и стана швейцарски гражданин през 2013 г.

Тя излезе за кратко от пенсионирането си, за да представи Tina - The Tina Turner Musical през 2017 година.

В документалния филм Търнър казва, че мюзикълът и новият филм отбелязват сбогуването й с обществения живот.