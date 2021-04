Концертът на Judas Priest в България се отлага за следващото лято

© Организаторите на Midalidare Rock In The Wine Valley 2021

Планираното турне за тази година на рок групата Judas Priest се отлага за следващата заради продължаващата пандемия от COVID-19, като и концертът им в България ще се проведе евентуално следващото лято. Това съобщиха организаторите на Midalidare Rock In The Wine Valley 2021, където трябваше да се изявят музикантите.

С турнето Judas Priest планират да отбележат своята 50-годишнина. Новата дата на концерта им в България е 17 юли догодина на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley 2022. За Judas Priest това ще е петият концерт в България, като предишният беше през 2018 година на фестивала Hills of Rock в Пловдив.

С година се отлага участието на Midalidare Rock In The Wine Valley и на групата The Dead Daisies. "Въпреки отпадането на Judas Priest и The Dead Daisies от афиша на фестивала през тази година ние продължаваме да сме оптимисти и да работим по осъществяването на Midalidare Rock In the Wine Valley през тази година. Водим разговори с всички останали банди и ще имаме нужда от допълнително време за преговори. На 17 май 2021 година ще обявим официалното ни становище за провеждане на Midalidare Rock In The Wine Valley 2021, както и тогава ще дадем възможност за връщане на фестивалните билети за тази година", коментира организаторите на фестивала.

Всички еднодневни билети, закупени за деня на Judas Priest, ще важат за новата дата през 2022 година, без да е нужно да се презаверяват. Всеки, който иска да върне еднодневния билет за Judas Priest, ще може да го направи от мястото на закупуване от 7 април до 17 май 2021-а година.

От днес в продажба са и еднодневни билети за Judas Priest за фестивала Midalidare Rock In the Wine Valley 2022.