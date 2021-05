Изпълнението, с което Виктория се класира на финала на "Евровизия"

В четвъртък вечерта българският представител Виктория класира страната ни на финала на тазгодишното издание на конкурса "Евровизия", след с песента си "Growing Up is Getting Old" спечели гласовете на музикалните фенове в Европа.



Големият финал на "Евровизия" е в събота, 22 май от 22.00 часа, а българските зрители ще могат да го гледат на живо по БНТ. Гледайте във видеото изпълнението, с което в четвъртък Виктория успя да се класира на финала.