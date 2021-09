Представянето на новия проект на АББА

АББА официално са заедно отново. Гледайте във видеото как премина обявяването на новия проект на шведската група, която успя да продаде повече от 375 милиона албума и сингли и чиято песен "Waterloo" беше обявена за най-добрата песен в историята на конкурса "Евровизия.

Агнета Фалтског, Бьорн Улваус, Бени Андершон и Ани-Фрид Лингстад се разделиха през 1982 година, но създадената от тях група продължава да имат милиони фенове по целия свят, а много от техните хитове като Dancing Queen, Waterloo и Take a Chance on Me продължават да се въртят по радиостанциите.

