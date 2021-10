Лейди Гага и Тони Бенет пеят Коул Портър и поставят рекорди

Винаги когато пея с него, виждам едно младо момче и това превръща пеенето в нещо толкова освобождаващо. Става дума за две души, пеещи заедно, и в същото време възприемам и цялата му мъдрост, мъдростта на всичките тези години."

Така Лейди Гага коментира преживяванията с Тони Бенет по повод премиерата на втория им съвместен албум Love for Sale по-рано този месец. Точно преди 10 години двамата записаха джаз класиката Lady is a Tramp, прераснала през 2014 г. в цял албум Cheek to Cheek и серия концерти на двамата.

Love for Sale е 61-ят и почти сигурно последният студиен албум на легендарния джазмен в кариерата му, надхвърляща 70 години и донесла му 19 награди "Грами", включително за цялостен принос. С него Книгата на рекордите "Гинес" официално го обяви за твореца, издал албум с нова музика на най-голяма възраст - на 95 години. През 2018 г. той бе вписан в "Гинес" с друг рекорд - заради Fascinating Rhythm в албума Love is Here to Stay с Даян Крол, излязла почти 69 години след като той я изпява за пръв път през 1949 г.

Това наистина е феноменално, но и свидетелство за пределите, които животът поставя. Тони Бенет е с алцхаймер от 2016 г. и Лейди Гага сподели, че на моменти му е трудно да си спомни името ѝ. "Но когато засвири музиката, нещо прещраква и той знае точно какво прави, помни идеално текста. Това е в кръвта му", разказва 35-годишната Гага.

В чартовете на сп. Billboard албумът дебютира на №8 в обединяващата всички жанрове седмична класация Billboard 200 и застана на №1 в класациите "Традиционни джаз албуми" и "Джаз албуми". За Тони Бенет това е 15-а челна позиция, което никога не се е случвало в 54-годишната история на тази категория. За Лейди Гага Love for Sale е десетият албум, попаднал в топ 10, а за Бенет - шестият сред десетте най-добри.

През август те изнесоха два разпродадени концерта в Radio City Music Hall в Ню Йорк, посветени на 95-годишнината му и на предстоящи албум. "Когато завесата се вдигна, прожекторът се насочи към него и той запя The Best Is Yet to Come, се разплаках от радост. За мен беше абсолютна привилегия да бъда част от всичко това", описва още Гага.

Докато албумът им през 2014 г. беше една широка селекция от джаз стандарти, този е фокусиран върху 12 класики на Коул Портър, включително It's De-Lovely, I Get a Kick Out of You и I've Got You Under My Skin.

В клиповете към новия албум, заснети в студиото, Гага е винаги елегантно облечена, Тони Бенет понякога е с папионка и смокинг... По този повод в интервю за USA Today става дума за това как за записите на предишния албум тя обзавела студиото с класически мебели и тежки полилеи.

"Той винаги подготвяше стаята за мен по възможно най-професионалния начин, при влизането ми всички ставаха, всеки беше в костюм, всички ме прегръщаха или се ръкостискаха с мен и казваха "Здравейте, лейди!". Като млада жена в музикалната индустрия съм имала някои много лоши преживявания. Той наистина ми напомни, че към мен в студиото може да се отнасят с достойнство, естественост и уважение, за да правя това, което най-много обичам, и да усещам любовта."

За съвместната им работа Гага споделя, че от него се е научила да следва най-мъдрия човек на сцената.

"Защото джазът е комплексна музика, изисква истинско присъствие - не може да си някъде на друга планета, докато го изпълняваш, трябва да си с публиката си. Винаги казвам, че джазът не е за мен, а е за нас. Това е черна музика, най-великата американска музика за всички времена, и идва от един вик за истинско освобождение. Мечтата ми е бъдещето да ни донесе още повече джаз музиканти."