Полуунищожената картина на Банкси е купена 18 пъти по-скъпо

Купувачът на рисунката от Банкси на момиче с балон във формата на сърце, която бе унищожена наполовина в момента, в който той се съгласи да плати 1.042 милиона паунда, би трябвало да е един от най-доволните продавачи на изкуство в тези часове. Причината е, че "Момиче с балон" бе продадена в същата зала в Лондон късно в четвъртък срещу 18.6 млн паунда ($25.4 млн.).

Дори оценителите от аукционната къща Sotheby's не познаха - тяхното очакване бе наддаването да достигне цена в рамките на 4-6 милиона паунда ($5.54 млн. - $8.31 млн.).

Картината веднага бе прекръстена през октомври 2018 г. от новия собственик на "Любовта е в кошчето за боклук" (Love is in the Bin). Присъствалите на търга преди три години зяпнаха от почуда, когато произведението се смъкна надолу, преминавайки през вграден в рамката шредер. Банкси, чиято самоличност и до днес е неизвестна, отхвърли спекулациите, че реално "Момиче с балон" не е унищожена, както и че аукционната къща знаела какво следва, когато бъде обявен купувачът.

Цената е не само три пъти над прогнозата на оценителите, но и е личен рекорд за произведение на твореца.





"Нямате си представа колко ужасен бях какво ще последва, когато ударя с чукчето и обявя края на наддаването", каза след 10-минутната сесия Оливър Баркър, който ръководеше продажбата.

"Когато "Момиче с балон" се самоунищожи в нашата зала за продажби, Банкси предизвика глобална сензация, превърнала се след това в културен феномен", коментира Алекс Бранчик, президент на Sotheby's за модерно и съвременно изкуство. "В онази паметна нощ Банкси не толкова разруши произведение, като го наряза, колкото създаде ново. Днес тази творба се смята за наследник на една уважавана традиция на антисистемното изкуство", допълва той, цитиран от "Ротерс".

От Sotheby's казват още, че "Любовта е в кошчето за боклук" се вписва в бляскавата история на антиизкуството и се нарежда до имена като Марсел Дюшан и Ай Вейвей. Първият скандално постави през 1917 г. писоар на пиадестал като произведение на изкуството, а вторият се снима през 1995 г. как пуска на земята урна, за която се смята, че е от времената на династията Хан и струва поне 1 млн. долара.

