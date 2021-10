Локдаун вдъхнови новия албум на Елтън Джон

© Interscope Records

Поредният вдъхновен от локдауна музикален проект - този път на Елтън Джон, се появи тази седмица. Дори името е такова - The Lockdown Sessions, а 16-те парчета в него са записани дистанционно в партньорство с имена като Дуа Липа, Lil Nas X и Стиви Никс от Fleetwood Mac.

Някои песни изненадват - като класиката на "Металика" Nothing Else Matters с Майли Сайръс. Други са критикувани, че мястото на Елтън Джон като певец и пианист не е в тях - като Always Love You с Ники Минаж.

На сайта на албума Елтън Джон разказва историите зад появата на всяка песен.

Преди много години той бе казвал, че не си представя да изпълнява рок, след като навърши 35 години. Сега е на 74 и по думите му 32-ят му албум се е появил неочаквано заради пандемията.

И не само: "Знам всички стари неща, но обичам новите, интересува ме бъдещето. Миналото не ме интересува, дори миналото на Елтън Джон. Знам какво трябва за изпея на сцената, но много, мног орядко се обръща към миналото и слушам собствените си записи. Повече се интресувам да слушам нещо ново."