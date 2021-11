Писател от Южна Африка получи наградата "Букър" за 2021 г.

© Reuters

Писател от Южна Африка е тазгодишният носител на наградата "Букър", една от най-престижните в света на литературата, писана на английски език. Това е Деймън Галгут с романа си "Обещанието" (The Promise), който ден преди обявяването на името му бе фаворит в заложните къщи.

Започнал да пише на 17 години, той бе номиниран три пъти - през 2003 г., 2010 г. и сега, а "Обещанието" е деветият му роман.

В него се проследява упадъкът на едно бяло южноафриканско семейство от времената на апартейда до наши дни. Заглавието идва от обещание фамилията към чернокожата им икономка, че ще наследи къщата и земята, на която е построена, но не го изпълняват.

Писателят, който е на 57 години, е споделял, че като дете оцелява от раково заболяване и тогава книгите са били неговата утеха. Когато се възстановява, вече има непреодолимо желание да пише.

Роден в Претория, Галгут коментира, че "мнозина имаха големи очаквания от бъдещето и сега мнозина от нас смятаме, че тези надежди бяха попарени". Малкото парче земя, за което се разказва в книгата му, е "просто едно от неизпълнените обещания", допълва той.

Книгата бе публикувана през юни във Великобритания и бе посрещната много добре от критиката. Особено защото в по-малко от 300 страници умело, на много пластове, мрачно, но и на моменти с чувство за хумор, скачайки от хората към мислите на хиена и куче, разказва историята на Южна Африка и сложния ѝ преход от апартейда към многорасова демокрация.

Няма ограничения от коя страна е кандидатът за премията, стига книгата му да е издадена във Великобритания или Ирландия в последните 12 месеца. До 2013 г. "Букър" получаваха само гражданите на страни от Британската общност, Ирландия, Южна Африка или Зимбабве. Първата церемония е през 1969 г. и първото име на наградата е "Букър - Макконъл", включващо спонсора, който е търговска компания. Само "Букър" става през 1986 г. От 2019 г. финансова подкрепа - с приза върви и сума от 50 хил. паунда - оказва благотворителният фонд Crankstart на американския инвеститор Майкъл Мориц и съпругата му Хариет Хейман.

Сред знаменитите носители са петима писатели, които след това са удостоени с Нобелова награда за литература: Уилям Голдинг, Надин Гордимър, Видиадхар Сураджпрасад Найпол, Джон Максуел Кутси и Кадзуо Ишигуро.

Близо до фаворита бяха шансовете на "Изумление" (Bewilderment) на Ричард Пауърс. Сред шестте финалиста имаше и роман ("Никой не говори за това", No One is Talking About This), който е първият на своята авторка - Патриша Локууд. Друга особеност на тазгодишния конкурс е, че до финала стигна само един автор от Великобритания - Надифа Мохамед с The Fortune Men.