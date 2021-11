На 70 и не се спира - Стинг пуска новия си солов албум

© A&M/INTERSCOPE/CHERRYTREE RECORDS

Мостът" (The Bridge) е поредният музикален проект, зародил се в месеците на пандемията, и създателят му обяснява, че това е било "начин да спася психическото си здраве".

Става дума за 15-я студиен солов албум на Стинг, който излиза на пазара в петък, 19 ноември.

Творецът обяви за него на 1 септември, а два месеца по-късно (от 29 октомври) поднови и отложените си концерти на живо с пълния с хитове спектакъл "Моите песни" в The Colosseum в комплекса Caesars Palace в Лас Вегас. Очевидно е, че Гордън Матю Съмнър, който на 2 октомври навърши 70 години, няма намерение да се спира.

Рождения си ден музикантът празнува с концерт в Атина и с шега: "Все по-трудно ми е да намирам сцена, която да е по-стара от мен, така че Акрополът ми върши работа, понеже е на около 3000 години."

В "Мостът" има 10 парчета, но за луксозното издание са добавени три (едно от тях е кавър на (Sittin' On) The Dock of the Bay на Отис Рединг), а за японската версия е създадено още едно. Така Стинг и групата му представят общо 14 музикални произведения.

Още при обявяването на албума беше разпространена песента If It's Love, а в началото на октомври - и видеоклип към нея:

Неизбежно присъстват теми като лична загуба, раздяла, прекъсване на нормалния ни живот, блокирането и необичайното политическо и обществено напрежение. Заглавието съдържа идеята за вечно развиващата се връзка между идеи, култури, континенти и бреговете на една река, търсенето на път към миналото и местата и музиката, оформили фундамента, на който Стинг твори десетилетия наред.

"Това са песни между различни места, различни емоционални и мисловни състояния, между живота и смъртта, между отношенията, пандемията, епохите, посред които се оказахме заклещени всички ние. Трябва ни мост", описва той.

"Мисля, че оптимизмът е добра стратегия за живота, но и става все по-трудно да си оптимист. Да си го кажем честно - прозорецът с възможности се затваря. Но все пак това си остава най-добрата стратегия да продължаваме напред", допълва Стинг, известен с активната си позиция по обществени въпроси, промените в климата и пандемията.

Във времената на дигиталните платформи и стрийминг албумите The Bridge излиза и като луксозно CD и дори като аудиокасета и винилова плоча.