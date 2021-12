Приятелките от "Сексът и градът" се събраха "просто ей така" за продължение

© Reuters

Членове на оригиналния състав на популярното американско телевизионно шоу "Сексът и градът" се събраха отново на червения килим в Ню Йорк в сряда, за да отпразнуват старта на новата версия на сериала, And Just Like That (в българската версия - "Просто ей така").

Сара Джесика Паркър (която изигра Кари Брадшоу), Синтия Никсън (Миранда Хобс) и Кристин Дейвис (Шарлът Йорк Голденблат) ще се появят в програмата, която започва със същите герои след приблизително две десетилетия.

Ким Катрал, която изигра Саманта Джоунс, четвъртия член на групата близки приятелки в "Сексът и градът", няма да се появи в новия сериал, разказва "Ройтерс".

Никол Ари Паркър, Сара Рамирес и Сарита Чоудъри са сред някои от новите членове на актьорския състав в шоуто.

Рамирес каза, че с охота е приела да играе небинарен, бисексуален, куиър герой, стендъп комик и водещ на подкаст.

"Това беше възможност, която усещах като наистина съобразена с това какво правя в момента и къде се намирам. И се усещаше като нещо органично и естествено", каза тя.

© Reuters Карън Питман

Според Паркър идеята за разширяване на актьорския състав е вълнуваща. "Идеята за разрастването на семейството, на братството и сестринството беше вълнуваща и изглеждаше предизвикателна и интересна", каза тя.

© Reuters Синтия Никсън

Дейвис каза, че техните герои сега са в различен културен момент. "Говорим за различни неща. Ние се занимаваме с различни неща. Как биха се справили тези герои с онези неща (с въпросите от "Сексът и градът" - бел. ред.)? Това ни беше интересно да помислим", обясни Дейвис.

Новият сериал от 10 епизода ще се излъчва от днес по HBO Max и връща Крис Нот и Марио Кантон (Антъни Марентино) сред други обичани герои от оригиналното шоу.

© Reuters Марио Кантон и Крис Нот

Нот оприличи повторението на ролята си на Mr Big (в българската версия превеждано като Тузаря; името му, Джон, бе разкрито едва в края на сериала), дългосрочното любовно увлечение на Паркър, с разговор със стар приятел, когото не си виждал от 20 години. "Това беше специално време в живота ни и специално време в града, а градът премина през трудни времена и се надявам да можем да го развеселим малко."

© Reuters Сара Джесика Паркър