Уестърн и филм на Кенет Брана са с най-много номинации за "Златен глобус"

Почти биографичният филм "Белфаст" на Кенет Брана и уестърнът The Power of the Dog на Джеймс Кампиън за "Нетфликс" водят по брой номинации (по 7) за наградата "Златен глобус" след година на критики срещу начина, по който е организирана тази класация, и церемония, която едва ли ще е толкова бляскава, колкото досега.

Списъкът с избраните за обсъждане заглавия беше обявен в понеделник, а галавечерта е насрочена за 9 януари. Но за разлика от други години Холивуд запази мълчание и няма обичайната вълна от благодарности за номинирането и поздравления за отличените.

Сред останалите заглавия (с по 4 номинации) са сатирата за глобалното затопляне "Не поглеждай нагоре" (Don't Look Up), "Крал Ричард за бащата на тенис звездите Винъс и Серина Уилямс", "Уестсайдска история" на Стивън Спилбърг, за която американците отказаха да отворят портфейлите си в първия уикенд от прожекциите, и Licorice Pizza на Пол Томас Андерсън с участието на имена като Шон Пен и Брадли Купър. Филмите на Netflix водят със 17 номинации

Подробностите какво ще представлява церемонията в Бевърли хилс още не са ясни, след като телевизионната мрежа NBC обяви, че няма да я излъчва.

Причината са споровете около дейността на Асоциацията на акредитираните в Холивуд чуждестранни журналисти (HFPA), как подбира номинациите си и защо изостава от отварянето към представители на малцинства. През осемте месеца след избухването на кризата HFPA извърши цялостна реформа на правилата си, кодекса да поведение, разнообразието, равенството между полове и раси, включването на маргинализирани общности, членство в организацията и др. Добавени са още 21 души (така стават общо 105) с право на глас (шестима за чернокожи), които никога досега не са участвали в избора за "Златни глобуси", забрани приемането на подаръци.

След критиките, че асоциацията е и прекалено близка с холивудските студия, Том Круз върна три от статуетките си. Големи телевизионни и киностудиа опитват да поддържат дистанция от наградите и спряха да предлагат на HFPA свои продукции за обсъждане за номинация и отличаване. Изборът тази година е направен, след като филмите са гледани в кина, на голям екран или в стрийминг платформи в името на процес, който да е честен и всички да са равнопоставени, подчертават от асоциацията.

Не е ясно дали изобщо някой от създателите и актьорите във филми ще се яви на церемонията през януари, която традиционно е беше смятана за нещо като генерална репетиция преди нощта на оскарите.

За най-добър филм бяха номинирани още Coda (история за общността на глухите) и фантастиката "Дюн".

Лейди Гага (House of Gucci), Никол Кидман (Being the Ricardos), Уил Смит (King Richard), Кристен Стюарт (Spencer) и Дензъл Уошигнтън (The Tragedy of Macbeth) са сред номинираните за актьорско майсторство.