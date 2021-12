Брус Спрингстийн е продал музиката си за 500 млн. долара, твърди "Билборд"

Брус Спрингстийн - един от най-популярните американски изпълнители в продължение на десетилетия, е продал оригиналните звукозаписи и издателските права за своята музика на компанията "Сони мюзик". Сделката е за около 500 милиона долара и това вероятно е най-голямата сума за подобно събитие.

Новината съобщи списание "Билборд", позоваващо се на свои източници. Засега няма реакция на Спрингстийн и компанията.

Изданието е едно от най-информираните в света на музиката и ако бъде официално потвърдена, сделката ще даде на "Сони" права върху целия каталог на Спрингстийн, включително 15 пъти платинения му албум Born In The U.S.A и 5 пъти платинения The River.

Това е поредната подобна продажба в процес, през който вече минаха творби на Дейвид Боуи, Боб Дилан, Пол Саймън, Стиви Никс, Нийл Янг, а напоследък - части от каталога на Тина Търнър и музиката на "Мотли Крю".

Световните права за каталога на Боуи бяха купени от "Уорнър мюзик" през септември, а Дилан продаде каталога си от над 600 песни преди година на "Юнивърсъл мюзик" срещу 300 милиона долара.