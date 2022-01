Клип в YouTube надхвърли 10 млрд. гледания

За пръв път видео в платформата YouTube е гледано повече от 10 млрд. пъти и този рекорд е поставен в четвъртък, 13 януари.

Става дума за детската песничка Baby Shark Dance, публикувана преди 5 години. За изминалото време той има повече от 32 милиона "харесвания", а коментарите под него са изключени.

Първото място по популярност Baby Shark Dance зае през ноември 2020 г., когато измести Despacito на Луис Фонси. Преди почти година - през февруари 2021 г., детската песничка вече имаше 8 млрд. гледания, а през юли премина прага от 9 млрд.

В Топ-5 на YouTube са още:

Despacito - 7.7 млрд. гледания

детската песничка Johny Johny Yes Papa - 6.1 млрд.

Shape of You на Ед Шиърън - 5.58 млрд.

See You Again на Уиз Халифа - 5.38 млрд.