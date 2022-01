"Амазон" разкри подробности за предисторията на "Властелинът на пръстените"

Тази седмица "Амазон" най-накрая разкри повече подробности за сериала, предистория на събитията във "Властелинът на пръстените".

Действието в сериала се разива хиляди години преди събитията в "Хобит" и Властелинът на пръстените" и ще се фокусира върху историята на останали 20 пръстена, които се споменават в трилогията. Името на сериала ще е "The Lord of the Rings: The Rings of Power" ( в буквален превод "Властелинът на пръстените: Пръстените на Властта"), а първият епизод ще бъде излъчен на 2 септември.