Стинг продаде целия си каталог на Universal Music

Британският певец и автор на песни Стинг продаде музикалния каталог с всички творби от кариерата си на Universal Music Publishing Group (UMPG), съобщи компанията в четвъртък. Това е поредният подобен ход на изпълнител, осребрил дългогодишната си работа.

Сделката включва всички солови произведения на Стинг, както и тези, когато той е бил с рок групата The Police - включително класиките Every Breath You Take, Roxanne, Shape Of My Heart, Message in a Bottle, Fields Of Gold, Desert Rose и Englishman in New York.

UMPG, издателският клон на Universal Music Group (UMG), не разкри финансови подробности за сделката, която обединява издаването на музиката на Стинг и каталозите с вече записани негови творби.

Според неофициални източници става дума за сума над 300 милиона долара.





"За мен е абсолютно важно творбите на моята кариера да имат дом, където се ценят и уважават - не само да се свързвам с дългогодишни фенове по нов начин, но и да представя песните си на нови публика, музиканти и поколения", казва Стинг в специлно изявление.

"През цялата си кариера се радвах на дълга и успешна връзка с UMG като мой партньор в лейбъла... така че беше естествено да обединя всичко в един издател, когато се връщам в студиото, готов за написването на следващата глава"

The Police, чийто съосновател, фронтмен и басист беше Стинг, издаде пет студийни албума между 1978 и 1983 г.

Като солов изпълнител той е издал повече от дузина студийни албума, започвайки с The Dream of Blue Turtles от 1985 г. Последният, The Bridge, излезе през ноември.

Многобройните отличия на 70-годишния британец включват три награди BRIT, включително една за изключителен принос към музиката, наградата Century на списание Billboard, Златен глобус и EMI. Четири пъти е номиниран за "Оскар".

Стинг, който е и актьор, беше приет в Залата на славата на авторите на песни през 2002 г. Неговите песни имат кавъри от имена като Джони Кеш, Джордж Майкъл и Хърби Ханкок.

През 2019 г. американската организация за права на изпълнители BMI заяви, че мегахитът Every Breath You Take е най-пусканата песен в историята на радиото.

"Стинг е гений на писането на песни, чиято музика прониква навсякъде в световната култура", каза председателят и главен изпълнителен директор на UMG сър Люшън Грейндж.