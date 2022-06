Кои получиха наградите на MTV за кино и телевизия за 2022 г.

В неделя вечерта на бляскава церемония в Санта Моника, Калифорния, бяха връчени наградите на MTV за кино и телевизия за 2022 г.

30-ото издание на ежегодните отличия определи победителите в множество категории - от филми и сериали, през риалити романтика, та чак до вайръл звездите в социалните мрежи.

Водеща на церемонията беше американската певица и актриса Ванеса Хъджинс, а сред гостите в залата присъстваше и Мария Бакалова.

Ето и пълния списък на номинираните и победителите сред тях:

"Дюн" (Dune)

"Писък" (Scream)

"Шан-Чи и легендата за десетте пръстена" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

"Спайдър-Мен: Няма път към дома" (Spider-Man: No Way Home) - победител

"Проектът Адам" (The Adam Project)