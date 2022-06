Кит Харингтън ще се завърне като Джон Сноу в бъдещо продължение на "Игра на тронове"

© Reuters Кит Харингтън

Кит Харингтън ще бъде главен герой в бъдещите епизоди на все още ненаименованото продължение на култовия сериал на HBO "Игра на тронове", пише британското издание "Гардиън".

Според медията продължението на популярната сага засега се намира в твърде ранен етап на развитие, но това, което дотук се знае със сигурност, е, че тези епизоди ще се концентрират върху историята на Джон Сноу. А Кит Харингтън отново ще влезе в главната роля, ако снимането на продукцията се осъществи.

В петък "Холивуд рипортър" за първи път потвърди, че новото шоу ще разказва събитията след края на "Игра на тронове". Сериалът продължи почти десетилетие, между 2011 и 2019 г., като се превърна в една от най-големите телевизионни продукции на всички времена.

Новите епизоди, разположени в света на фантастичните книги на Дж.Р.Р. Мартин, са първият "спин-оф" (отклоняване) за това какво става след края на сериала. Самият Мартин все още не е завършил книгите си, а феновете му чакат вече 11 години за шестата от седемте книги.

Преди последния епизод от продукцията на HBO всички вярваха, че Сноу е незаконният син на Нед Старк, но финалът разкри, че той всъщност може да бъде наследник на железния трон. Във финалните сцени Джон отива в изгнание във Вестерос, за да започне нов живот.

Все още не е ясно дали малкото герои, които оцеляха в края на този прословут с жестоката съдба на персонажите си сериал, ще се появят и в продължението. Такива са двете полусестри на Сноу - Аря Старк (Мейзи Уилямс) и Санса Старк (Софи Търнър).

На 21 август започва и предстоящият "спин-оф" на сериала - "Домът на дракона", който се развива 200 години преди "Игра на тронове". Други такива предварителни истории, които са потвърдени от HBO, са Tales of Dunk and Egg и 10,000 Ships and 9 Voyages.

Самият Кит Харингтън беше номиниран два пъти за наградата "Еми" за своята роля като Джон Сноу.

На този етап от HBO са отказали коментар на изтеклата информация. Представители на Харингтън също досега не са отговорили на молбата на "Гардиън" за коментар.