Десет летни музикални фестивала в България, които меломаните не бива да пропускат

Сезонът за трупане на ярки спомени от срещи с любими групи под открито небе е в разгара си. Лятото на 2022 г. предлага отдавна невиждано изобилие от концерти и фестивали, покриващи всички възможни музикални вкусове.

Ето още 10 музикални събития, които заслужават да бъдат добавени към програмата на всеки уважаващ себе си български меломан през това лято:

Stereo Festival

Кога: 30 юни - 2 юли

Къде: Морска гара, Бургас

За форума: Тридневният фестивал предлага палитра от музикални жанрове и посрещане на Джулай морнинг в компанията на обичани български и световни изпълнители.

Участват: Горан Брегович и Оркестъра за сватби и погребения, Deekline&Ed Solo, General Levy, Kiril Djaikovski, Ъпсурт, Стефан Вълдобрев и Обичайните Заподозрени, Керана и космонавтите, Б.Т.Р, So Called Crew, 100 Кила, Спенс, DJ Mascota, DJ Ivan Shopov&Trigaida, Миленита, DJ Emil Prize.

Цени: Билет за 3 дни - 99 лв., детски билет за 3 дни - 50 лв., , билет за абитуриенти - 50 лв., промоция 2 билета - 160 лв., промоция 3 билета + 1 подарък - 297 лв.

A to JazZ

Кога: 1-3 юли

Къде: Южен парк 2, София

За форума: Единадесетото издание на най-големия столичен фестивал предлага големи световни и български джаз имена, джем сешъни и цял куп интересни занимания за деца и възрастни. През годините на сцената на A to JazZ за първи път в България се изявиха знакови имена от световната музикална сцена като Рой Харгрув, Крисчън Макбрайт, Джейкъб Колиър, Бранфорд Марсалис и много други.

Участват: Red Light District Project, Spectrum Vocal Band, Adrien Brandeis Quartet feat. Orlando Poleo, John McLaughlin & The 4th Dimension, Jazzanitza, Alex Sipiagin & BNR Big Band, Рут Колева, Snarky Puppy, Daniela Belcheva Quartet, Trombobby x C-Mo & Единствените им приятели, Ilhan Erasin's Istanbul Sessions, Roosevelt Collier.

Събитието е безплатно.

Wrong Fest 2022

Кога: 01 - 03 юли

Къде: Гребен канал, Пловдив

За форума: Тази година ще се проведе десетата годишнина на фестивала. Събитието ще включва 19 изпълнители на две сцени.

Участват: Gogol Bordello, Omar Souleyman, Black Midi, Viagra Boys, Ic3peak, Ангел, Druga Planeta, Goat Girl, Halocraft, Immortal Onion, Jin Monic, Lucidvox, Movieman, Naxatras, Repetitor, Somali Yacht Club, Super Besse, Звездолет, Тоталштета

Цени: Билет за трите дни - 80 лв., билет за един ден - 50 лв.

Solar Festival 2022

Кога: 15 - 16 юли

Къде: Гребен канал, Пловдив

За форума: Двудневният фестивал предлага две големи имена на европейската клубна сцена. Skepta има три номинации за наградите Brit и печели наградата Mercury за най-добър албум през 2016 г., като това е първото му гостуване в България. Armin Van Buuren е петкратен носител на титлата за най-добър диджей в света.

Участват: 15 юли - Skepta, 16 юли - Armin Van Buuren

Цени: Билети за Skepta - от 50 до 100 лв., Билети за Armin Van Buuren - от 80 до 120 лв.

Spice Music Festival

Кога: 05 - 07 август

Къде: Пристанище Бургас

За форума: За четвърта поредна година ще се проведе Spice Music Festival, като този път събитието предлага още една допълнителна сцена.

Участват:

Основна сцена: Gipsy Kings, Arash, Shaggy, Baby D, Bellini, Cascada, Chimo Bayo, Dario G, Deep Zone all stars, Gala, Heather Small the voice of M People, Liberty X, Loft, Loona, Los Del Rio, Magic Affair, DJ Sash!, Touch and Go и още други

Диско сцена: Boney M. Xperience, Londonbeat, Fab Morvan aka Milli Vanilli, Kaoma, The Weather Girls, Ottawan, Искрен Пецов, Трик, Трамвай №5

Цени: Тридневен билет - 180 лв.; тридневен VIP билет - 200лв. (ограничено количество); еднодневен билет - 80 лв.

Solar Summer 2022

Кога: 12 - 13 август

Къде: Пристанище Бургас

За форума: За втора година ще се проведе мащабният фестивал за електронна музика в България. Това двудневно събитие включва ключови световни фигури в жанра на техно и хаус музиката.

Участват: 12 август: Joseph Capriati, Locco Dice, Stephen Popov; 13 август: Adam Beyer, Ilario Alicante, Liubo Ursiny

Цени: Единичен билет за 12 август - 50 лв., единичен билет за 13 август - 60 лв., VIP еднодневен билет - 100 лв.; двудневен билет - 90лв.

Solar Island 2022

Кога: 13 - 14 август

Къде: Остров Света Анастасия, Бургас

За форума: Заради големия интерес към фестивала Solar Summer, Yalta Club организира и дневно издание. Събитието ще предложи още двама изпълнители от световната сцена на електронната музика. Освен това ще има организирана плажна сцена за релакс.

Участват: 13 август - Hernan Cattaneo, Liubo Ursiny; 14 август - Hot Since 82, Stephen Popov

Цени: Еднодневен билет - 100 лв.

Концерт на Jason Derulo

Кога: 14 август

Къде: Пристанище Бургас

За концерта: Американският изпълнител ще посети за първи път България като част от европейското си турне през 2022 г. Певецът има успехи в различни жанрове - поп музика, r'n'b, фънк, хип-хоп и соул. От началото на кариерата си има над 30 милиона продадени сингъла, а 11 от тях са истински хитове в България.

Цени: 110 лв.; VIP билет - 200 лв.

Open Buzludzha 2022

Кога: 19 - 21 август

Къде: Поляната под връх Бузлуджа

За форума: В продължение на три дни в Стара планина около паметника Бузлуджа ще ври и кипи от вълнуващи концерти вечер и любопитни културни събития през деня. Фестивалът се провежда в подкрепа на опазването на монумента за втора поредна година.

Участват: P.I.F., Керана и космонавтите, Уикеда, Държавна опера Стара Загора, Никеца, Cool Den, The Lefties, Спални места, Lucky Number Nick, Nana & The Gang, Bad Cast, Мирослав Иванов & R.S. Riverman, Magnetic Spacemen, People of Maha, Electric Roxy, AttaXic, Алек Кирев, Imbecile, Lost Suicidal Drunks, Usual Suspektz Crew, Purple Banana Syndicate и други.

Цени: Тридневен билет на място - 49 лв., тридневен билет предварителна продажба - 39 лв. Къмпингуването на палатки и кемпери, както и вход за деца под 10 години е безплатно. Лица под 18 години се допускат само с придружител и с попълнена декларация от настойник.

Arte Feastival 2022

Кога: 26-28 август

Къде: Велинград

За форума: За втора година ще се проведе семейният фестивал Arte Feastival 2022, който предлага богата програма от артисти и атракции. Фестивалът се състои от музикална сцена (Music Stage), комедиен клуб и кино (Comedy and Cinema Club), сцена за готвачи (Chefs Stage), зона за деца (Kids Zone).

Групи и изпълнители: ZAZ, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, The Cardigans, John Newman, Regard, Faithless (DJ Set), Bomfunk MC'S, S.A.R.S., Leeroy Thornhill, Amparanoia, Aronchupa & Little Sis Nora, Delinquent Habits, Gipsy Groove, Kosheen и N.O.H.A

Комедиен клуб и кино: Христо Шопов, Христо Гърбов, Владислав Карамфилов - Въргала, Мария Сапунджиева и Мариана Миланова, Ованес Торосян, София Бобчева, Диимиитър Иванов - Капитана, Благой Бойчев и други.

Сцена на готвачите: Лео Бианки, Иван Звездев, Атанас Балкански, Август Попов, Савина Николова и Ирина Тенч

Цени: Тридневен билет за възрастни - 160 лв.; тридневен VIP билет за възрастни - 200 лв.; тридневен билет за деца (11-17 г.) - 80лв; еднодневен билет за възрастни - 100 лв.; еднодневен билет за деца (11-17г.) - 50 лв.; къмпинг билет - 99 лв. За деца до 10 г. събитието е безплатно.