Канадско радио пусна една и съща песен на Rage Against the Machine стотици пъти

© Scott Penner, Wikimedia Двама от членовете на Rage Aganinst The Machine по време на концертно изпълнение

Канадската поп и софт рок радиостанция KiSS RADiO предизвика истинска мистерия сред слушателите си, след като в продължение на над половин ден завъртя стотици пъти без прекъсване една и съща песен на групата Rage Against The Machine, съобщи "Гардиън".

В сряда сутринта станцията във Ванкувър излъчи една от най-популярните песни на алтернативната рок група - "Да убиеш в името на" (Killing In The Name). След приключването ѝ обаче тя тръгна отново и след това пак.

До обед песента беше завъртяна без прекъсване стотици пъти, което предизвика онлайн коментари, че странната случка и изборът на точно тази песен най-вероятно са знак на протест срещу съкращения в радиото от компанията майка Rogers Sports and Media. Хора от радиоиндустрията пък гадаеха дали това не би могло да е нестандартна рекламна акция, която оповестява промяна във формата на станцията към алтернативен рок.

Обаждане до студиото на заинтересовани от необичайното радиосъбитие журналисти не успя да внесе яснота по казуса. Мъжът, вдигнал телефона, не обяснил защо повтарят една и съща песен, нито се е представил с истинското си име.

"Не ми е позволено да казвам. Аз съм просто човекът в кабината, който оставя Rage Against The Machine да свири отново и отново", е казал той.

Все пак инцидентът се е случил само ден след като водещите на сутрешното предаване на станцията са публикували информация във "Фейсбук", че внезапно са били уволнени.