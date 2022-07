Фестивалът Midalidare Rock посреща феновете с най-голямата сцена в България

© Midalidare Rock

Най-голямата налична сцена в България с впечатляващите 36 метра дължина ще посрещне почитателите на твърдата музика за четиридневния фестивал Midalidare Rock In The Wine Valley в село Могилово до Стара Загора.

Конструкцията беше докарана в местността, в която ще се проведе събитието, с 31 тира, а екип от над 300 души беше ангажиран за построяването на огромната сцена, с помощта на 10 тежкотоварни машини - мотокари, кран, багери и др.

© Midalidare Rock

Специално за нуждите на фестивала е осигурен и допълнителен ток от два мегавата, както и специална платформа, която ще се използва за шоуто на групата Judas Priest.

Midalidare Rock In The Wine Valley очаква феновете на рок музиката между 14 и 17 юли в Могилово. На внушителната сцена в Долината на виното ще излязат Judas Priest, Avantasia, Within Temptation, Running Wild, Ugly Kid Joe, The Dead Daisies, Silent Winter, Freedom Call, Firewind, Project Renegade, Alestorm, Ross The Boss, Scanner, Beyond the Black, Shakra, The Broken Ravens и др.

© Midalidare Rock

Билетите, закупени за изданията през 2020-2021 ще важат за 2022 г. без да е нужно да се презаверяват, а все още има в наличност билети за продажба в мрежата на Eventim. Деца до 12 години влизат на фестивала безплатно.