"Наследници" и "Тед Ласо" обраха номинациите за наградите "Еми" за 2022 г.

Преди броени часове бяха обявени претендентите за наградите "Еми" за 2022 г. Сериалът "Наследници" стана най-номинираното телевизионно шоу за годината, спечелвайки цели 25 номинации. След него с по 20 номинации са "Тед Ласо" и "Белият лотос", а "Хитринки" и "Само убийства в сградата" спечелиха по 17 номинации.

Церемонията по връчването на 74-те награди "Еми" ще се проведе на 12 септември. А ето и пълния списък с номинираните програми.

Изключителен драматичен сериал

"Обадете се на Сол" (Better Call Saul)

"Еуфория" (Euphoria)

"Озарк" (Ozark)

"Разделение" (Severance)

"Игра на калмари" (Squid Game)

"Странни неща" (Stranger Things)

"Наследници" (Succession)

"Жълти жилетки" (Yellowjackets)

Изключителен комедиен сериал

"Училище Абот" (Abbott Elementary)

"Бари" (Barry)

"Успокой топката" (Curb Your Enthusiasm)

"Хитринки" (Hacks)

"Невероятната мис Мейзъл" (The Marvelous Mrs. Maisel)

"Само убийства в сградата" (Only Murders in the Building)

"Тед Ласо" (Ted Lasso)

"Какво правим в сенките" (What We Do in the Shadows)

Изключителен лимитиран сериал

"Абстинентен" (Dopesick)

"Отпадането" (The Dropout)

"Да създадеш Анна" (Inventing Anna)

"Пам и Томи" (Pam & Tommy)

"Белият лотос" (The White Lotus)

Изключителен главен актьор в драматичен сериал

Браян Кокс, "Наследници"

Лий Юнг-дже, "Игра на калмари"

Боб Оденкърк, "Обадете се на Сол"

Адам Скот, "Раздяла"

Джереми Стронг, "Наследници"

Изключителна главна актриса в драматичен сериал

Джоди Комър, "Да убиеш Ив"

Лора Лини, "Озарк"

Мелани Лински, "Жълтите жилетки"

Сандра О, "Да убиеш Ив"

Рийз Уидърспун, "Сутрешното шоу"

Зендая, "Еуфория"

Изключителен поддържащ актьор в драматичен сериал

Никълъс Браун, "Наследници"

Били Крудъп, "Сутрешното шоу"

Киърън Кълкин, "Наследници"

Парк Хе-су, "Игра на калмари"

Матю Макфадиен, "Наследници"

Джон Туртуро, "Раздяла"

Кристофър Уокън, "Раздяла"

О Йонг-су, "Игра на калмари"

Изключителна поддържаща актриса в драматичен сериал

Патриша Аркет, "Раздяла"

Джулия Гарнър, "Озарк"

Юнг Хо-йон, "Игра на калмари"

Кристина Ричи, "Жълтите жилетки"

Рия Сийхорн, "Обадете се на Сол"

Дж. Смит-Камерън, "Наследници"

Сара Снук, "Наследство"

Сидни Суини, "Еуфория"

Изключителен главен актьор в комедиен сериал

Доналд Глоувър, "Атланта"

Бил Хадер, "Бари"

Никълъс Холт, "Велика"

Стив Мартин, "Само убийства в сградата"

Мартин Шорт, "Само убийства в сградата"

Джейсън Судейкис, "Тед Ласо"

Изключителна главна актриса в комедиен сериал

Рейчъл Броснахан, "Невероятната мис Мейзъл"

Куинта Брънсън, "Училище Абот"

Кейли Куоко, "Стюардесата"

Ел Фанинг, "Велика"

Иса Рей, "Несигурен"

Жан Смарт, "Хитринки"

Изключителен поддържащ актьор в комедиен сериал

Антъни Кариган, "Бари"

Брет Голдщайн, "Тед Ласо"

Тохийб Джимо, "Тед Ласо"

Ник Мохамед, "Тед Ласо"

Тони Шалуб, "Невероятната мис Мейзъл"

Тайлър Джеймс Уилямс, "Училище Абот"

Хенри Уинклер, "Бари"

Боуен Янг, "Saturday Night Live"

Изключителна поддържаща актриса в комедиен сериал

Алекс Борстейн, "Невероятната мис Мейзъл"

Хана Айнбиндер, "Хитринки"

Джанел Джеймс, "Училище Абот"

Кейт Маккинън, "Saturday Night Live"

Сара Найлс, "Тед Ласо"

Шерил Лий Ралф, "Училище Абот"

Джуно Темпъл, "Тед Ласо"

Хана Уодингам, "Тед Ласо"

Изключителен главен актьор в лимитиран сериал или телевизионен филм

Колин Фърт, "Стълбището"

Андрю Гарфийлд, "Под флага на рая"

Оскар Айзък, "Сцени от един брак"

Майкъл Кийтън, "Абстинентен"

Химеш Пател, "Станция Единайсет"

Себастиан Стан, "Пам и Томи"

Изключителна главна актриса в лимитиран сериал или телевизионен филм

Тони Колет, "Стълбището"

Джулия Гарнър, "Да създадеш Анна"

Лили Джеймс, "Пам и Томи"

Сара Полсън, "Импийчмънт: Американска криминална история"

Маргарет Куали, "Прислужница"

Аманда Сейфрид, "Отпадането"

Изключителен поддържащ актьор в лимитиран сериал или телевизионен филм

Мъри Бартлет, "Белият лотус"

Джейк Лейси, "Белият лотос"

Уил Поултър, "Абстинентен"

Сет Роген, "Пам и Томи"

Питър Сарсгаард, "Абстинентен"

Майкъл Щулбарг, "Абстинентен"

Стив Зан, "Белият лотос"

Изключителна поддържаща актриса в лимитиран сериал или телевизионен филм

Кони Бритън, "Белият лотос"

Дженифър Кулидж, "Белият лотос"

Александра Дадарио, "Белият лотос"

Кейтлин Девър, "Dopesick"

Наташа Ротуел, "Белият лотос"

Сидни Суини, "Белият лотос"

Маре Уинингам, "Абстинентен"

Изключителен риалити/състезателен сериал

"Невероятното състезание"

"Топ готвач"

"RuPaul's Drag Race"

"Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls"

"Гласът"

"Закован!"

Изключително токшоу

"Последната седмица тази вечер с Джон Оливър"

"Късното шоу със Стивън Колбърт"

"Късна нощ със Сет Майерс"

"Ежедневното шоу с Тревър Ноа"

"Джими Кимъл на живо"