Десет от най-актуалните алтернативни български групи се събират за REBEL REBEL Vol.2

© Projector Plus Плакат на събитието

На 10 и 11 септември десет от най-популярните в момента алтернативни български групи, обединени от организаторите Projector Plus, ще се съберат на една сцена за фестивала на тежката музика REBEL REBEL Vol. 2 в "Aрена София" (Столичен колодрум "Сердика").

Групите, които запалват пламъка на REBEL REBEL тази година, са музикантите от ALI, Bloodrush, Cut Off, Der Hunds, Expectations, Hellion Stone, Lek City Case, Me And My Devil, Saint Electrics и Soundprophet.

Билетите за събитието са на цена 20 лв. за един и 30 лв. за двата дни, като вече се продават в мрежата на Bilet.bg. Деца до 13 години влизат без вход, но с декларация от родителите.