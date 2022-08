Тейлър Суифт - големият победител на тазгодишните видео награди на MTV

© Reuters Тейлър Суифт получава награда за видео на годината.

На церемония в американския град Нюарк тази нощ певицата Тейлър Суифт спечели най-важното отличие на годишните видео музикални награди на MTV - за видео на годината за 10-минутната версия на песента й "All Too Well" от 2012 г.

Песента е един от хитовете от миналото на Суифт, които изпълнителката презаписа след спор с бившата си звукозаписна компания, припомня БТА. Заради новия си клип тази година, песента донесе на певицата още две награди - за най-добро дълго видео за и режисура. Веднага след като получи наградата, Тейлър Суифт изненадващо оповести, че на 21 октомври ще излезе новият й албум, а по-късно в социалните мрежи тя каза, че албумът ще носи името "Midnights" и ще включва "истории за 13 безсънни нощи, разпръснати през целия й живот".

Рапърката Ники Минаж си тръгна от церемонията с две награди - "Авангард" на името на Майкъл Джексън и с приза за най-добро хип-хоп видео за парчето "Do We Have a Problem?" в сътрудничество с Лил Бейби. При получването на отличието за авангардно видео Ники Минаж реши да говори за психичното здраве. В тази връзка тя обясни, че Уитни Хюстън, Майкъл Джексън, Лил Уейн, Кание Уест са едни от хората, които са били нейно вдъхновение и добави: "Иска ми се те да бяха тук. Иска ми се хората да разберат през какво преминават и да приемат психичното здраве насериозно".

"Ред хот чили пепърс" също получиха две награди - за най-добро рок видео за парчето "Black Summer" (което те изпълниха и по време на церемонията) и за "Глобална икона", награда, която те посветиха на барабаниста на "Фу файтърс" Тейлър Хокинс, който почина по-рано през годината.

Хари Стайлс също прибави две отличия към колекцията си - за най-добро поп видео за "As It Was" и за албум на годината за "Harry's House". Стайлс прие трофеите си чрез видеовръзка от зала "Медисън скуеър гардън", където му предстоеше да изнесе концерт.

Бед Бъни спечели приза за изпълнител на годината, а за песен на годината беше избрана "Happier Than Ever" на Били Айлиш. Отличието за най-добър нов изпълнител отиде при изпълнителка на хитовете "Breakfast" и "Boyfriend" Дав Камерън. Би Ти Ес спечелиха приза за най-добра група, а миналогодишните победители на "Евровизия" "Монескин" - за най-добро алтернативно видео за "I Wanna Be Your Slave".

"Монескин" позират с наградата за най-добро алтернативно видео за "I Wanna Be Your Slave".

Актьорът Джони Деп, на когото шоубизнесът обърна гръб по време на съдебната битка за клевета с бившата му съпруга Амбър Хърд, се появи за кратко по време на наградното шоу. Ликът на Деп беше вмъкнат дигитално в шлема на висящия от тавана талисман на наградите - Лунния човек. "Имам нужда от работата", пошегува се актьорът.