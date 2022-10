"Face It Alone": "Куин" пуснаха неиздавана песен с гласа на Фреди Меркюри

Британската рок група "Куин" ("Queen") зарадва феновете си по целия свят като на 13 октомри пусна неиздавана досега песен с гласа на Фреди Меркюри. Името на песента е "Face It Alone" и тя ще бъде включена в 13-ия студиен албум на групата "The Miracle", чиято премиера е на 18-и ноември. Тя е открита, докато продуцентският екип на групата е разглеждал записите на "Куин" от 1988 година и е първият проект на групата с участието на Фреди Меркюри в последните 8 години

Албумът ще бъде достъпен в нов формат, включващ 8 компактдиска, съобщават от Animato Music. Сред съдържанието на разширената версия е и "The Miracle Sessions" - CD с още неиздавани досега записи. В Queen The Miracle Collector's Edition феновете ще имат възможността да чуят и откровени разговори на бандата от студиото им в Лондон и Монтрьо.

