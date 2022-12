Британският монетен двор отдава почит на "Ролинг стоунс" с колекционерска монета

© 15min.lt Групата ще бъде почетена и с колекция от марки, които ще бъдат пуснати на 20 януари

Британският Кралски монетен двор отдава почит към 60-ата годишнина на легендарната рок група "Ролинг стоунс" с нова колекционерска монета, предаде "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.

Монетата от 5 лири изобразява силуета на емблематичната група в състав фронтменът Мик Джагър, китаристите Кийт Ричардс и Рони Ууд и покойният барабанист Чарли Уотс, както и името на "Ролинг стоунс", изписано със смятания за класически шрифт от 1973 г.

Монетният двор съобщи, че това е една от последните монети, които ще бъдат пуснати в обращение тази година с лика на кралица Елизабет Втора, починала през септември на 96-годишна възраст.

Група "Ролинг стоунс" се завърна тази година с европейското си турне "Sixty", което завърши в Берлин през август.

"За нас е удоволствие да бъдем почетени чрез официална монета на Обединеното кралство, каза групата в изявление, включено в съобщението на Кралския монетен двор. Още по-важно е, че пускането й съвпада с нашата 60-а годишнина."

Новата монета е петата от серията "Музикални легенди" на Кралския монетния двор, която е посветена на легендарни британски изпълнители. По този начин вече бяха почетени "Куин", Елтън Джон, Дейвид Боуи и "Ху".

Въпреки че най-добрите неща в живота са безплатни, както пеят "Ролинг стоунс" в кавъра на хита на "Мотаун" "Money (That's What I Want)", монетите ще струват нещо. На сайта на монетния двор монети от серията "Музикални легенди" варират между 15 лири и 465 лири.

"Нашата серия "Музикални легенди" създава ново поколение колекционери на монети", каза Ребека Морган от Кралския монетен двор. "Надяваме се, че по този начин ще почетем подобаващо 60-те години рок музика на групата за милионите им фенове по целия свят. "Ролинг стоунс" са британски рок легенди и очакваме тази монета да бъде изключително търсена както от колекционерите, така и от меломаните".