Песен на Хари Стайлс е най-стриймваната в света в "Спотифай"

© Reuters Хари Стайл на премиерата на филма с негово участие My Policeman

Песента "As It Was" на Хари Стайлс е най-стриймваната в света в "Спотифай" през 2022 г., съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Бившият певец от групата "Уан дайрекшън" измести за първото място Ед Шийран, Дрейк и Тейлър Суифт. Песента е на първо място и в платформата "Дийзър". Класацията на Епъл оглави Джъстин Бийбър със "Stay".

Хари Стайлс каза, че хитът му е за метаморфоза. В него той разсъждава за самотата, израстването и продължаването напред.

"As It Was" е стриймвана в "Спотифай" 1.5 милиарда пъти през годината. Това би трябвало да донесе на певеца и сътрудниците му около 1.5 милиона британски лири от авторски права.







Най-популярният изпълнител в "Спотифай" през годината за трети пореден път е пуерториканецът Бед Бъни, главно благодарение на албума "Un Verano Sin Ti".

На второ място в световната класация на песните за 2022 г. е "Heat Waves" на "Глас енималс". Трета е "Stay" на Джъстин Бийбър и Кид Ларой. Следват "Me Porto Bonito" и "Titi Me Pregunto" на Бед Бъни. На шесто място е "Cold Heart" на Елтън Джон и Дуа Липа.

В глобалната класация на изпълнителите на "Спотифай" на второ място е Тейлър Суифт. Дрейк е трети. Четвърти е Уикенд. Кей-поп групата Би Ти Ес е пета. Шести е Ед Шийран. Хари Стайлс е седми.

При албумите след "Un Verano Sin Ti", е "Harry's House" на Хари Стайлс. Трети е "Sour" на Оливия Родриго. Четвърти е "=" (Equals) на Ед Шийран. След него е Доджа Кет с "Planet Her".