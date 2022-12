Кои са най-популярните коледни песни

© Reuters

Наближаването на коледните и новогодишните празници не е истинско, ако синглите отпреди десетилетия не влязат за пореден път в класациите, а радиостанциите не заредят традиционния плейлист, предава БТА.

През тази седмица "Билборд" подрежда "All I Want for Christmas is You" на Марая Кери на второ място. През 1994 г., когато излиза парчето, продажбите все още се дължат на компактдискове (и дори на аудиокасети в някои части на света). Популярният и днес филм "Наистина любов" от 2003 г. вдъхва нов живот на соул изпълнението. С абсолютна сигурност можем да кажем, че песента на Марая Кери е закована в списъка на вечните коледни хитове още дълги години.

"All I Want for Christmas is You" далеч не е единствената песен, която започва да звучи по радиостанциите и да се катери в класациите още през ноември. През тази седмица Бренда Лий прави пробив със сингъла "Rockin' Around the Christmas Tree".

Оригиналната версия на парчето е от епохата на грамофонните плочи - 1958 г. От 1957 г. пък е сингълът на Боби Хелмс "Jingle Bell Rock". Тази действително безсмъртна песен оглася украсените универсални магазини и базарите в продължение на десетилетия. Днес, през 2022 г., тя носи достатъчно емоционален заряд, за да достигне челната петица на "Билборд".

По времето на създаването на тази песен светът все още преодолява последиците от Втората световна война, а родителите на настоящите водещи световни изпълнители не са родени.

Коледните песни са неизменна част от празниците, саундтрак на пазаруването и допълнение към традиционните коледни ястия. Сред вечните хитове, които, макар да не намират място в класациите всяка година, са част от плейлистите на музикалните редактори, са например "Christmas Medley" на дуо "Бакара", "Blue Christmas" на Елвис Пресли и Мартина Макбрайд, "Do They Know It's Chistmas", написана и продуцирана от Боб Гелдоф и много други.

Специален "подвид" на празничните песни представляват синглите, посветени на Новата година.

За разлика от коледните хитове, които еднозначно призовават хората да бъдат по-добри, да се радват на украсата и да шофират към вкъщи при любимите си, новогодишните песни могат да си позволят и по-философски и дори политически оцветени текстове. Носталгията често пъти е съществена част от цялостното звучене.

Световни новогодишни хитове са "Happy Christmas/War is over" на Джон Ленън от 1971 г., "Happy New Year" на "АББА" от 1980 г. , "New Year's Day" на U2. Поради специфичната история на празничния календар у нас вечните български песни дължат значителна част от популярността си на празничната програма на телевизиите. Поради тези причина те се отличават не с носталгия, а с дух на надежда и веселие. Такива са "Честита Нова година" на Веселин Маринов, "Нова година" на Васил Найденов и Богдана Карадочева.

Независимо дали авторите на парчето залагат на носталгия или на хедонизъм, новогодишните хитове имат по-кратък жизнен цикъл през годината. Това се дължи на невъзможността за обвързване с продажбите. По чисто икономически причини за някои вериги коледният сезон може да започне още в края на октомври. Затова и всеки уважаващ себе си изпълнител или група записва коледен хит. През 1984 г. "Куин" изоставят легендарните рифове на китариста Брайън Мей, за да запишат валсово звучащата "Thank God It's Christmas".

Според Книгата на Гинес песента на Бинг Кросби "White Christmas" e най-продаваният коледен хит. Тя е част от мюзикъл, чиято премиера е през 1954 г. Почти 60 години след създаването си сингълът все още е част от празничната музикална селекция всяка година.