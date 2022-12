All I Want for Christmas is You отново е номер 1 в класация на "Билборд"

© Reuters Малко преди тазгодишната Коледа се появи и комикс, който разказва за живота на Марая Кери

Извънредна новина Най-важните новини в момента, в който се случват - директно в имейла Ви.

Марая Кери е начело на класацията на "Билборд" за сингли с коледния си хит "All I Want for Christmas is You", излязъл през 1994 г., съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА. Изпълнителката запазва водещата си позиция в чарта от миналата седмица.

Хитът на Марая Кери "All I Want for Christmas is You" за първи път влиза в топ 10 на чарта на "Билборд" за сингли през декември 2017 г. Две години по-късно, през декември 2019 г., песента от албума "Merry Christmas" се изкачва до първата позиция, която запазва в продължение на три седмици. През 2020 г. и 2021 г., в периода около Коледа, "All I Want for Christmas is You" отново се позиционира на върха в класацията Хот 100.

Втора в чарта и тази седмица е Бренда Лий със сингъла "Rockin' Around the Christmas Tree", чиято оригинална версия е от 1958 г.

Ритъм енд блус певицата и носителка на "Грами" Сиза е на трето място с парчето "Kill Bill", което е включено в новия й албум "SOS". Той е на върха в класацията на "Билборд" за албуми.

Марая Кери официално не е "Кралицата на Коледа"

Четвъртата позиция е за празничен хит - "Jingle Bell Rock" на покойния Боби Хелмс. Сингълът е от 1957 г. Песента с празнично звучене отстъпва позиция надолу тази седмица.

В челната петица е и Бърл Айвс с песента "A Holly Jolly Christmas", създадена през 1964 г. Коледният сингъл беше на четвърто място в класацията на "Билборд" преди седем дни.